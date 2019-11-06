北市大龍市場試營運 20多攤來不及營業

大龍市場昨試營運，但八十二攤商約廿多攤設備仍在訂做，還沒開始營業。（記者楊心慧攝）

2019-11-06 05:30:00

〔記者楊心慧／台北報導〕位於台北市大同區重慶北路三段三四七號的公有大龍市場，是台北市長柯文哲任內第一處完工的市場改建案，昨全館試營運，卻傳出使用執照是在試營運前幾天才取得，導致八十二攤商約廿多攤設備仍在訂做，還沒開始營業，市府同仁甚至表示，柯上任後，每項工程只看「甘特圖」，使得工程單位根本無法兼顧品質，大龍市場在設計時，就有不少錯誤，後來還得追加漏掉做錯的項目。

市場處︰一、兩週內可全部進駐

工務局新建工程處士林工務所主任陳百慶表示，今年雨下得較多，有些工程無法在雨天施作，因此工程期程延後，也才會延後取得使用執照。至於是否有追加漏掉做錯的項目，陳百慶表示，不至於漏掉做錯，但有配合攤商需求調整而做變更設計的狀況。市場處則表示，預計一、兩週內攤商可全部進駐完畢。

大龍市場共有八十二攤位，不少民眾昨上午到市場逛逛走走，多數民眾給予市場好評，認為環境整潔、燈光明亮，但有攤商表示，攤位太小，位置不夠放，月租金還收二○○○至三○○○元，認為有點貴，未來還要負擔空調、水電，盼能再便宜。也有攤商說，擔心平時會沒人潮，但這是長期以來的問題，盼市場處給予協助，看如何能夠吸引更多人到大龍市場。

大龍市場命運多舛，柯市府原訂定在今年七月竣工，未料竣工時間一再延宕，使用執照竟在十一月才取得，延後近六週，甚至在前幾天才通水。市府同仁表示，柯上任後，每項工程只看「甘特圖」，使得工程單位根本無法兼顧品質，大龍市場在設計時，就有不少錯誤，後來還得追加漏掉做錯的項目。

據了解，大龍市場無法在七月竣工，除了設計錯誤、漏掉施工項目外，還有當時工程單位、市場處，並未考量天候因素，雨天導致延宕，所幸最後仍趕上試營運時間，但大龍市場是否會在試營運期間遇到其他問題仍是一項考驗。

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