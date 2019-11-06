北市大巨蛋光害 家長陳情遭體育局長嗆聲

大巨蛋光害射進光復國小校園，家長說從四月至今不知開了多少次協調會，問題還是沒解決。（議員許淑華提供）

2019-11-06 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕大巨蛋光害射進光復國小校園，台北市長柯文哲昨下午赴議會進行市政總質詢，家長們攔路陳情高喊「拜託市長還我學童安全、拒絕大巨蛋光害」，柯接下陳情書頻說「好」，並步入議場；但體育局長李再立卻在現場對家長說「你們這樣來這裡抗議，就完全失去信任感」，令家長錯愕。在稍晚質詢時，台北市政府官員更認為，光害不須送進環評會環境差異分析審查，柯現場裁示，「解決就對了」。

李再立︰你們來抗議 失去信任感

陪家長抗議的台北市議員許淑華說，日前協調會上，遠雄竟對家長說「你就等它七年後灰塵累積下來以後」，光害就會解決；唯有花費上千萬元增加膜層或噴漆，才能解決問題，但會影響大巨蛋賣價。許接著於市政總質詢主張，未來大巨蛋環評應納入光害環差分析。

家長︰協調會開多次 窗簾只裝一半

家長說，從四月至今不知開了多少次協調會，遠雄僅同意在四十多間教室裝窗簾，但暑假結束新學期已開始，迄今也僅裝廿間教室，這麼大的企業如此便宜行事，問題沒解決，孩子在陽光底下的操場運動，眼睛是瞇著難以看到東西，甚至要戴墨鏡；家長說，他們不是會抗議的人，但遠雄推託，體育局一直開會一直拖，沒效果，因此到議會陳情。

體育局長︰有開協調會 要給遠雄空間

李再立受訪說，十月開過兩場協調會，家長、遠雄有共識，白紙黑字會議紀錄，包括教室裝窗簾、請雙方研究操場改善方案，並由遠雄評估大巨蛋塗層，於十一月底說明；大家都同意結論，現在也執行中，並不是沒在做事，「要給人家空間」。他說，所以他才對家長說那句話，重點要解決問題，不是製造困擾，大家講好好的，為何要大動作抗議？

環保局長︰無法叫遠雄將光害案送環評

對此，柯文哲說，應該要處理吧！但大巨蛋籌備處副執行長陳世浩說，環評與光害一碼歸一碼，光害不是必然審議項目，但不是不處理，而是循序漸進，十一月底看遠雄如何報告。環保局長劉銘龍說，沒辦法叫遠雄將光害案送至環評。

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