北市進用身障者獎勵擬減2千元 身障團體憂

2019-11-04 05:30:00

〔記者蔡思培／台北報導〕身心障礙者權益保障法規定，公家機關每卅四名員工、私人企業每六十七名員工，就要僱用一名身障者，台北市政府為鼓勵雇主進用身心障礙者，立有「台北市進用身心障礙者獎勵辦法」，雇主超額進用身心障礙者為全時工作，且每月實際薪資達基本工資者，每多聘一人每月可獲七千元補助。不過，基於經費考量，北市勞動力重建運用處已提出修法，將每月七千元補助減為五千元，明年預算比今年少一千二百五十一萬六千元，減幅約為十三．九四％。有身障團體擔心，此舉會影響雇主聘用身障者意願。

擬每月5千元 明年元旦起實施

勞動局指出，北市二○一六年至二○一八年平均核發獎勵金逾四千四百萬元，占每年基金總支出約十三％。北巿勞動力重建運用處處長葉琇姗說，中央希望地方政府能多做就業措施、不是只發錢，過去幾次評鑑，監察委員都認為北市發錢比例稍高；且超額進用獎勵金須聘用滿六個月，才會開始發放給雇主，她認為獎勵金對刺激僱用效果不大。勞動局已提出獎勵辦法修正草案，企業超額進用補助將從每月七千元降為五千元，預計明年一月一日施行。

根據市府提出明年的台北市身心障礙者就業基金中的「基金管理及企業進用獎助計畫」預算為七千七百二十八萬四千元，比今年少了一千二百五十一萬六千元，減幅約為十三．九四％。

身障團體︰多少影響雇主意願

中華民國唐氏症基金會主任高錦倩說，若以雇主立場，超額進用補助減少，多少會影響聘用身障者的意願。很多使用補助款的單位屬體力、勞力性公司，有些身障者在工作能力確實較弱，工作效能較難達到一般人的表現，這筆補助對雇主相對重要。

議員︰市府可以開發經費來源

議員潘懷宗認為，七千元對企業而言補助已經不多，如果再降到五千元，會對身障者工作權益造成影響。他建議北市府可以增加進用身障者補助的經費來源，像是爭取更多彩券補助金，或提高未依法聘用身障者企業之代金，將這些錢補回到願意聘用身心障礙者的企業。議員王浩則說，如果北市財務狀況真的不佳，調整一下還可以，但若政府為了兩千元，失去對進用身障者企業的鼓勵效果，並不是很妥當。

yes123發言人楊宗斌認為，北市減少企業進用身障者補助，對雇主多少會有影響，不過多數企業進用身障者並非想獲得補助，而是希望相輔相成。他舉例，有些科技公司僱用視障按摩師，進用身障者同時提供員工按摩福利，並提升企業形象。他認為，官方除了補助，在工作的軟硬體也可提供企業協助，並提供官方職缺，達到拋磚引玉效果。

勞動局︰有企業建議改採表揚

葉琇姗指出，過往辦座談時，很多企業反映僱用身障者並非為了獎勵金，更有企業建議政府不需發獎勵金，可以改採表揚方式，讓企業將表揚狀、事蹟分享到網路上，此舉更激勵雇主；也有企業指出，公司需要的是輔具，政府可以從設備方面來進行補助。

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