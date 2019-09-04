北市科技反毒特展 VR體驗吸毒開車

2019-09-04

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府結合民間資源舉辦「毒品危害的真相—知獨、識毒、反毒」特展，參觀者可透過VR、AR等科技，了解吸毒後開車、泡夜店的情境，香料調製而成的氣味模擬器則讓人用嗅覺辨識大麻、安非他命、Ｋ他命等毒品，從而拒絕毒品危害。

毒品氣味模擬器 教你聞味識毒

市府與中國信託反毒教育基金會、扶輪社3523地區，即日起至九月二十八日，在信義公民會館Ｄ館合辦科技反毒教育特展，會場特設「藥頭販毒電話亭」，讓民眾掌握「用了不會上癮」、「免費贈送」等藥頭販毒話術，還可以透過科技看到自己如果吸毒十年後的模樣。

北市首次吸毒年齡降至約15歲

台北市長柯文哲說，目前北市的第一次吸毒者年齡為十五歲上下，約國中三年級，若高中才辦理防毒教育已經太晚，國中就應該開始，新式毒品相當多，有的結合泡麵、口香糖、咖啡包，特展利用VR、AR宣導反毒，會比口頭宣導有效，家長若發現小孩怪怪的，可撥打北極星反毒計畫廿四小時戒毒專線︰0800-770885（請請您幫幫我）求助。

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，全市列管中的毒品人口，每年有二千到三千人，首次吸毒年齡降到約十五歲，是一種警訊，市面上有很多新興毒品，青少年會因好奇而嘗試，防治中心希望發掘出吸毒黑數，做好毒品防制。

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