北市oBike業者欠費1800萬 恐淪呆帳

2019-09-04

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府交通局四月起掃蕩違法上路的共享運具oBike，至七月底共拖吊八三○九輛，五月中實施「台北市共享運具經營業管理辦法」，限期業者八月十五日前申請取得營業許可，否則將被連續開罰三至十萬元，此即「oBike條款」，但奧致公司未申請，其投放在市區的單車被交通局停車管理工程處全面回收，移置保管欠費逾一千八百萬元，停管處向公司及負責人寄發最後一次催收處分函，但公司人去樓空，負責人在德國，無法聯繫，恐淪呆帳。

拖吊8千輛拆解賣 僅入帳58萬

停管處管理科長謝君毅昨說，所拖吊的oBike全數完成拆解報廢，以一輛約七十元價格變賣，入帳五十八萬餘元，已分別向奧致、負責人發出最後一次催收處分函，前者催收期限至九月十四日，負責人部分，已委請外交部與德國端接洽。

負責人在國外 市府坦言討回難

謝君毅坦言，要拿到欠款的可能性不高，待上述程序結束後，將備妥資料移送行政執行署強制執行，扣押負責人財產，若無可查扣，行政執行署將核發執行憑證，為期十年，期間若發現奧致負責人的財產，便可扣押清償。

無樁共享單車oBike在二○一七年風光登陸台灣，標榜隨借隨還，卻因缺乏適當管理與配套，成為街頭垃圾，影響市容與交通秩序，得出動市府人、車拖吊並整理，奧致三月廿日後就不再領車。

零星oBike 藉民政系統通報回收

至於街道上零星的oBike要如何處置？謝君毅表示，透過里辦公處、區公所與市府成立的民政通報系統回報，經運輸管理科統計，彙整到一定數量後，由停管處派員拖吊回收。

交通局運管科長廖苑伶說，奧致未在期限前申請許可，即使公司登記尚未註銷，仍不可營運，但也因其單車已由停管處拖吊處理，無營運事實，不會另外開罰。

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