大小綠難整合 北市8個選區一半難產

2019-09-03

〔記者楊心慧、郭安家／台北報導〕投票剩一二三天，國民黨台北市立委選將早已出爐，但北市八個選區中，民進黨仍有四個選區沒產生人選，其中第七選區（信義南松山）民進黨立委參選人許淑華與該區時代力量參選人陳雨凡日前進行選將間協調，願以民調整合，兩人協議進一步由雙方黨中央確認，但陳受訪坦言，迄今時力黨中央未與她聯繫，外界認為，時力與民進黨的黨對黨對談將遙遙無期。

時代力量盼公開對談 民進黨未回應

對此，時代力量發言人陳志明則回應，時力黨主席改選後，已與陳雨凡競選團隊聯繫未來可協助的項目，但雙方並未談及與民進黨民調整合的想法。而時力也願意就全國各選區，與民進黨坐下來談整合，但時力希望在公開場合，避免外界認為密室交換，但對此民進黨並未回應，導致整合力有未逮。

第三、六、七及八選區 參選人未定

目前民進黨北市第三（中山北松山）、六（大安）、七及八（文山）選區立委參選人則難產，其中黨中央遲未決定民進黨大老吳乃德姪子吳怡農要選第三或第八選區，也未決定是否由律師謝佩芬選第六選區，據了解，民進黨提名小組會議今天將再討論。

綜觀北市其他選區，民進黨第一選區（北投天母）提名現任立委吳思瑤，第二選區（士林大同）提名立委何志偉，第四選區則提名台北市議員高嘉瑜，第五選區禮讓無黨籍立委林昶佐。

第一選區呈現綠營分裂 參選大爆炸

不過，第一選區已呈現綠營分裂，參選大爆炸，有無黨籍前新北市議員李婉鈺、無黨籍議員陳建銘，而台北市長柯文哲的台灣民眾黨則遊說「學姊」台北市政府副發言人黃瀞瑩參選。李婉鈺本週三還要開記者會，宣布正式參選，她透露，已在承德路七段選定競選總部，目前已有人員進駐，近期將會開張；而李競選總部選在吳思瑤服務處附近，較勁意味濃。

第七選區 許淑華、陳雨凡還要協商

第七選區方面，陳雨凡與許淑華日前已討論民調整合，據了解，兩人近期已坐下來談民調內容，但陳雨凡希望許淑華讓幾個百分點，並說若兩人民調加起來比不過現任立委費鴻泰，她仍會參選。陳表示，確實雙方有討論這件事，但當天未有結論，只是先提出訴求，還是保有彈性協調的空間，接下來兩人還會細談。

許淑華表示，願意盡力協商以凝聚泛綠力量，但支持者仍擔心會耗費太多時間，延誤整合及爭取基層支持的黃金時機；目前仍無法凝聚彼此共識，因此決定交由雙方黨中央繼續協調，個人則持續勤走基層，為爭取進步力量勝選而努力。

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