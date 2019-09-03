北市自強隧道區間測速首日 違規376件

2019-09-03

〔記者蔡思培／台北報導〕為降低自強隧道內交通事故，台北市自強隧道前天起實施「區間測速」科技執法取締超速，台北市警察局交通大隊統計，新制上路首日區間超速違規達三七六件，九月一日凌晨零時四十五分則有一輛轎車違規超速達一○六公里，至於違規跨越雙白線違規共十三件。

一輛轎車違規超速達106公里

自強隧道於九月一日區間超速違規北往南方向共二一五件，南往北方向共一六一件，合計三七六件。違規最多時段，北往南方向為十至十一時（違規六十七件），南往北方向為七至八時（違規十三件）。違規件數較測試期間每日一九七七件，大幅下降一六○一件（下降幅度高達八十一％），顯示設備已明顯達成防制違規及交通事故之目標。

違規跨越雙白線部分，北往南方向九件，南往北方向四件，合計十三件；違規件數比測試期間每日二十件，下降七件（下降幅度三十五％）。

九月一日偵測到時速最快的車輛，是凌晨零時四十五分一輛從士林開往大直方向的轎車，轎車時速高達一○六公里，屬嚴重超速違規，依規定可罰六千至二萬四千元。

北市自強隧道全長約九百公尺，隧道中段道路較直，離峰或深夜時段，時常接獲民眾反映有嚴重超速案件，去年還曾發生嚴重死傷事故。市警察局強調，科技執法主要目的在於減少交通事故，每降低一件死亡交通事故的發生，便防止至少一個家庭的破碎，希望駕駛朋友能減速慢行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法