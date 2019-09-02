雙北超商、咖啡店騎樓禁菸 首日開罰13件

2019-09-02

〔記者賴筱桐、蔡思培／綜合報導〕新北市政府及台北市政府先後公告，昨天起7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社等五家超商及多家連鎖咖啡店之騎樓，列為全面禁菸場所，違者可依「菸害防制法」開出兩千至一萬元罰鍰；昨執法首日，新北市衛生局開罰十一件，北市衛生局也對兩人開罰。

新北開罰11件 北市對2人開罰

北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，截至昨下午四點，稽查北市十二區、卅六處超商與咖啡廳；人員在內湖區、松山區兩處超商前發現違規情形，並開罰二千元，目前商店騎樓牆壁都會貼上禁止吸菸貼紙，民眾也有配合。

新北市部分，衛生局與警察局聯手稽查六十七處，查獲十名吸菸行為人及一處違規提供熄菸器具的業者，吸菸者罰兩千元，提供熄菸器具的業者開罰一萬元。衛生局簡任技正林惠萍指出，新北市連鎖超商及咖啡店超過兩千家且分布廣，許多商家騎樓設有桌椅，加上超商賣菸，不少癮君子在騎樓喝咖啡又吞雲吐霧，二手菸常飄進大樓及瀰漫周遭，以致常接獲住戶及路人陳情。

目前雙北7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社等五家超商之騎樓均全面禁菸；連鎖咖啡店部分，雙北的星巴克、85度C、路易莎咖啡騎樓一樣禁菸，北市騎樓禁菸的咖啡店，另外還有伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama café、金鑛、彼得好。

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