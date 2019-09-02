庇護工場中秋禮 藏身障者暖故事

2019-09-02

〔記者蔡思培／台北報導〕中秋節將至，台北市多家身心障礙庇護工場都推出中秋禮盒，背後有著一個個溫馨小故事，有人靠努力奪下烘焙冠軍，也有人從工作中找回自信，像是喜憨兒烘焙屋的沈啟文國中畢後加入喜憨兒機構，因為個性內向，選擇到內場做麵包，意外發現對烘焙的熱忱，通過丙級全國技術士技能檢定烘焙食品麵包類，參加全國身心障礙技能競賽，一舉奪下麵包製作職類冠軍，成為大家口中的「啟文師傅」。

喜憨兒變麵包師傅 沈啟文增自信

沈啟文以前答話較慢，怕別人聽不懂，或被要求再說一次，因此不太敢開口表達想法，但隨著工作經驗累積與手藝提升，進而比賽獲獎，變得有自信，會主動協助夥伴，還常在會議中提出烘焙新點子。

喜憨兒光復門市有九成的麵包都經過沈啟文之手，他家離門市約一小時車程，每天上午六點半準時到門市準備，二十年如一日，下午四點下班後，會到其他烘焙坊觀察各家麵包特色，認真敬業；他製作的麵包中，最推薦菠蘿麵包，「布列德」專業師傅曾驚豔大讚比坊間的菠蘿麵包漂亮。

喜憨兒基金會就輔員雷冠穎說，喜憨兒的思緒、表達比一般人慢，容易遇到不當對待或歧視，有的喜憨兒甚至不敢使用愛心卡，深怕刷卡時「嗶」三聲會遭到異樣眼光看待，最後放棄愛心卡優惠，付全票票價，她呼籲民眾與身障者相處時，多了解他們，而非直接拒絕。

唐寶寶學烘焙 姊婚禮說產品故事

糕菲庇護工場也有身障者透過工作變成熟，就業服務員林醇檍說，有位唐氏症患者雖已三十歲，心智年齡卻像小學二年級，與姊姊感情極好，常把姊姊的男友視為敵人，出人意料的是，姊姊結婚卻是讓唐寶寶邁向成熟的關鍵，因為他打開婚禮上抽到的禮品，發現是他在庇護工場生產的烘焙產品，當場開心地上台向大家介紹禮品的特色與故事，姊姊懷孕後，他意識到自己將成為舅舅，個性也變得更穩重、有責任感。

唐氏症基金會董事長林正俠分享，女兒「妙妙」在捷運南港展覽館站「愛不囉嗦」庇護商店的工作經驗，妙妙就讀高中時沒自信、害羞寡言，老師到第三年才認識她，但妙妙在進入「愛不囉嗦」後，漸漸培養自信，常向朋友介紹自己在做餅乾，還主動告訴爸媽「我以後要養你們」，讓林正俠感動萬分。

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