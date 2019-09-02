關渡農地違建 柯文哲卸任前有條件緩拆

2019-09-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府八月拆除承德路六段、立賢路一帶六處汽車業者新違建，但後續其他違建如何處理，引起不少民代會勘關注；據了解，都發局已研擬提出輔導方案，讓二○一五年之前的違建及違規業者，有條件至二○二二年前緩拆，而緩拆大限時間點也是台北市長柯文哲卸任前。對於是否擔心其他違建也要求比照辦理緩拆？北市府回應，還要討論。

以2015年分界 此前違建2022年前緩拆

承德路四段至六段及立賢路，從南到北已形成承德汽車商圈，但承德路六段也緊鄰關渡平原農業區，業者在農地搭鐵棚架違建，經營汽車修復或二手車產業，長年也涉及「都市計畫」違規使用。今年八月建管處進場拆新違建，柯文哲當時受訪還批，整條街違建太丟臉，是他任內污點。

但據了解，由於民代相繼現勘、辦協調會，加上地方反彈下，北市府進一步釐清解決方案，並發現承德商圈汽車違建，並不屬於中央「工廠管理輔導法」解套範圍，於是市府官員想出方案，以柯文哲二○一五年上任為執法分界點，此前的違建有條件緩拆。

市府研擬解套方案 近期與業者溝通

北市府說明，只要該區業者提出環境改善、消防公安、交通影響計畫等，甚至不排除繳納保證金及成立地方組織，即可獲得三年緩拆保護傘至二○二二年。對此，北市府副秘書長李德全證實，目前市府研議中，近期將與業者溝通，希望業者提出環境及消安計畫，二○一五年後的違建則不適用緩拆。

都發局長黃景茂表示，關渡平原內若是園藝、農藝、花卉等產業，只要輔導建物慢慢符合「建築法」即可，但汽車買賣、汽修，農業區本就不允許使用，轉型也困難，所以參考「工輔法」精神，減低環境污染就能暫時繼續存在。

至於是否擔心北市其餘違建比照緩拆？他坦言，這也是未來需要考慮的配套措施，政府執法必須公平一致，未來是否適用其他地方，都還要討論。都發局則估計有五十間業者緩拆，而二○一五年後出現的新違建最少八十餘件，市府仍研擬拆除期程。

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