吳音寧批柯文哲台灣價值 柯竟回吳後台是小英

2019-08-31

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲連日要求總統蔡英文回答「台灣價值」，再度提及前北農總經理吳音寧人事案。沉寂許久的吳音寧，前天透過網路影片現身反擊，提出「男女平等」等七點台灣價值，批評柯「自以為厲害」，遇到事情就推給別人。柯文哲昨受訪則回嗆，「吳音寧這麼愛講，當初來議會講就好，不能因為後台是小英，所以整個民進黨高層都叫不動她」。

吳回擊︰不去備詢 依據的是法規

吳音寧昨再度於臉書回擊，指當年不去市議會備詢，依據的是法規，不是蔡英文。她也質疑，當年拒絕備詢站在柯市長身邊，若有錯誤之處，為何她下台後，市議會還要修法，規範北農總經理必須去議會備詢？吳音寧表示，當時她承受壓力，決定不去市議會，除依法行事外，也不想配合柯市長和友柯、友韓的國民黨議員演戲。

吳音寧前天透過影片表示，台灣價值是「男女要平等」、「疼惜弱勢」，要「尊重他人意見」，而不是像柯文哲總是認為自己最聰明、智商最高，也要「負責任、會承擔」，而非遇到事情就推給別人。她並強調，台灣價值不是到選舉時才會喊「民眾」，而是「面對中國威脅要如何守護台灣」，反酸柯「台灣價值不是『私底下去見旺中集團十幾次』、『兩岸一家親』」。

柯文哲昨受訪被問及看法時，竟又拿出當初吳音寧不到議會備詢一事來說嘴，稱自己非常有意見的是，「妳不可以因為有後台老闆，就連整個民進黨高層都叫不動妳」，實在是，這才是她不對的地方。柯還說，「我也不喜歡去議會啊，可是議員要Ｋ你，你有本事就跟他對打，不然就看怎樣」，但不可以說不來，戰略上最大錯誤是不來。

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