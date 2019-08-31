北市公館「連儂牆」撐港 六歲娃喊：香港加油

2019-08-31

〔記者楊心慧／台北報導〕台灣民眾聲援香港反送中運動，上月廿六日在北市台大公館地下道張貼各式留言小紙條，效法香港街頭「連儂牆」聲援，但兩小時後遭台北市新工處拆除，在多位議員奔走下，才終於得以讓「連儂牆」重現；不過如今租借期限僅到九月十日，「香港邊城青年」今上午十一時將舉辦「告別及傳承儀式」。

租借期到九月十日 今辦告別及傳承

昨晚台大公館地下道仍有不少人，現場連儂牆上貼滿紙條，像是「今日香港，明日台灣，記住中國如何對待香港，改天就會這樣對台灣」、「守護自由台灣撐香港」、「香港加油！身為台灣人的我支持你們！」等，紙條數量已難以計算，粗估最少有上千張。

現場有兩名約五、六歲的孩子，在地下道不斷說著「香港加油！香港加油！」他們的母親表示，剛好有時間帶孩子過來看看，想讓孩子了解時事，希望他們能知道自由民主的重要性。

民眾李小姐表示，從香港事件可以看到中國政府的不人道，也很擔心台灣未來會變成這樣，希望台灣的領導者能捍衛台灣主權，別向中國政府妥協，希望香港能夠加油，看到香港人被打的影片很不捨，但相信一切的努力都會有成果，盼香港人堅持下去。

台北連儂牆曾在公館地下道、西門町設置，遭北市府清除後，於公館地下道恢復；不過，後來警方認定該活動並非集會遊行，導致活動瀕臨提前結束，經議員協調，改向新工處租借路權至九月十日。

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