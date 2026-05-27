指北士科變電所拖1年終定案 吳思瑤樂：北市府起義來歸

民進黨立委吳思瑤（右）、民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者王藝菘攝）

北士科文林（正式）變電所確定採「變壓器地下型」的折衷方案，擔任沈伯洋台北市長競選總幹事的民進黨籍立委吳思瑤表示，一年多了，台北市一路以來「為反對而反對」，卡住台電所提的文林變電所興建方案；卻又在一天之內「蔣萬安政策大轉彎」，從「All No」到「All Yes」，之前說不可行的，一夕之間都可行了。無論如何，「北市府起義來歸，我非常樂見。」

她質疑，國民黨惡意炒作「缺電」，結果證明跟缺電無關，變電所就是北士科所需，「吳思瑤、沈伯洋完全沒說錯，我們爭取到文林正式變電所，一次滿足北士科中、長程的供電需求，也是前所未有的大突破，讓北士科往正確的方向前進。

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吳思瑤指出，非常樂見北市府「起義來歸」，為了在地發展及產業利益，期待北市府與台電盡釋前嫌，攜手加速文林變電所工程，把進度補回來。讓台電方案可以啟動，是第一步，接下來與沈伯洋還有更進一步的規劃，「可以讓文林變電所的興設增進更多元、更未來性、更具複合式的價值。」

她預告，明（28）天仍依原計劃與沈伯洋、北市議員林延鳳、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧與林世宗前往北士科會勘，釐清園區產業所需用電，並邀集經濟部、國科會、台電和北市府代表共商，促成台電、市府進一步合作。「好事，一起促成，更要戮力完成。 政治口水，到此而止！」

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