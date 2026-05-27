黃仁勳上午喊話、北士科變電所下午定案 沈伯洋：北市府火速妥協

立法院民進黨立委吳思瑤（右）、沈伯洋（左）開記者會，點出北士科變電所問題。（記者王藝菘攝）

輝達執行長黃仁勳今（27）天上午說，落腳北士科的輝達台灣總部預計今年底動工、2030年啟用；台北市政府傍晚火速發布新聞稿，宣布與台電完成協調，遲未拍板的文林（正式）變電所確定採用「變壓器地下型」。此為折衷方案，開挖地下1層設置變壓器，其餘設備設置於地上層，工期約6年到7年。民進黨籍台北市長參選人沈伯洋認為北市府「妥協」，樂見北士科需要的「豆腐頭」終於被補上了。

沈伯洋說，北市府拖了1年，北士科用電終於露出曙光。下午才說台灣電力備轉容量率充足，北士科的問題是北市府卡住台電方案一整年，傍晚北市府代表與台電會商後，「政策也出現了大轉彎」，北市府「火速宣布妥協，放棄原本堅持的方案」，同意以台電方案來蓋變電所。非常樂見北士科需要的「豆腐頭」終於被補上，作為首都台北本應做好準備迎接世界。

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北市府新聞稿指出，從去年6月台電首次提出申請，就跨局處和台電積極研議，歷經7個版本以上的討論，今天確立短、中、長期供電精進方案。

短期以仙渡及百齡變電所跨區支援，目前除了有百齡變電所支援供電，也將從仙渡變電所再拉管線至園區，預計明年底完成，屆時新增的供電量能，將能提前滿足興建工程的用電申請；而台電相關管線延伸工程將由產業局作為窗口，綜整並提供所需行政協助事項。

中期的臨時變電所會由產業局跨局處協調完成行政作業，台電推估工期能在20個月內、輝達啟用北士科總部前完成，提供包含輝達與園區內其餘科專用地廠商充裕電力。

長期的文林（正式）變電所，以「變壓器地下型」方案規劃設置，北市府說，「變壓器地下型」符合北士科都市計畫原則與現行趨勢，避免地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮，也證明市府面對變電所地下化的立場正確，持續提供行政協助攜手中央推動工程進展。

台電的說法則是，考量基地緊鄰河堤、地下水位高及地質條件等因素，而且基於供電安全及供電時程（台電所提的地上型需5年、北市府屬意的全地下化要9年），提出變壓器地下型規劃，改採僅開挖地下1層設置變壓器，其餘設備設置於地面層，工期約6-7年，同步推動臨時變電所建置，提前支應北士科新增用電需求。

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