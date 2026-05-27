美建國250週年酒會 谷立言：鼓勵台灣各政黨努力提升國家安全

為慶祝美國建國250週年，美國在台協會（AIT）一系列「自由250」活動，27日於AIT館區舉辦慶祝酒會。總統賴清德與AIT處長谷立言舉杯慶賀。（記者黃靖媗攝）

為慶祝美國建國250週年，美國在台協會（AIT）「自由250」（Freedom 250）系列活動，今（27）日於AIT館區舉辦慶祝酒會。AIT處長谷立言致詞表示，他很榮幸今晚能與來自台灣各政黨的代表齊聚一堂，也鼓勵他們持續為提升台灣安全努力不懈，這些付出將使美國以及整個印太地區都更加安全與繁榮。

美國在台協會為慶祝美國建國250週年，今日下午於館區舉辦慶祝酒會。AIT處長谷立言、總統賴清德致詞，立法院長韓國瑜、國安會副秘書長林飛帆及李問、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍、國防部副部長徐斯儉、內政部長劉世芳等人與會。

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谷立言致詞表示，美國與台灣對民主共同的堅持，是雙方關係的重要基石。台灣已向世界清楚展示，一個堅守民主、開放、法治價值的社會，能夠取得多麼卓越的發展，今天的台灣不僅成為區域乃至於全球的典範，也見證了稱台灣為家的2300萬人們的堅韌與努力。

谷立言指出，今年適逢台灣總統直選30週年，台灣的成功也提醒我們，促進民主的工作沒有終點，每一代人都必須一次次下定決心，致力捍衛自由、透明與問責精神，尤其是在外部威脅企圖破壞我們的社會之際，更應如此。

谷立言表示，「自由250」慶祝的也是創新、堅忍，以及不懈追求美好未來的美國精神，這種創新精神也是美國與世界各地的夥伴攜手合作的原動力，台灣也不例外，美國正與台灣在雙方社會的關鍵領域並肩前行。

在科技領域，谷立言指出，台美夥伴關係為世界帶來深遠影響，像張忠謀先生這樣的先驅，建立了美國與台灣兩地的半導體產業，多虧了他們的遠見與努力，今日美台的科技供應鏈已深度整合，使我們一同成為全球先進製造與設計的引領者。在迎接人工智慧、量子計算與網路安全帶來的機遇與挑戰之際，美台雙方的創新者也持續開疆闢土，齊心塑造21世紀的未來樣貌。

在農業領域，谷立言說，美國數個世代以來都是台灣糧食安全的可靠夥伴。從戰後初期的美援小麥，到今日成熟細緻的貿易往來，台美成功建立能促進雙方繁榮的體系，從美國的牧牛場主到台灣的蘭花種植業者，都能從中受益。

在公共衛生領域，谷立言表示，美台合作不僅在全球範疇挽救了無數生命，也強化了相關的體系與制度。台灣世界級的醫療體系，部分根源可追溯至美台在1950與1960年代的共同努力。我們也絕對不會忘記，台灣在COVID-19疫情期間慷慨捐贈醫療物資給美國；而美國也投桃報李，在台灣需要協助之際提供美國疫苗。

在教育領域，谷立言指出，美台也一同將人才投資列為優先要務，並且獲得卓越成果，數十年前，美國提供的獎學金與培訓機會，為一整代台灣領導人才的培育獻上了一臂之力。如今，台灣以人均比例計算已成為美國首要的國際學生來源地，也有越來越多美國學生透過傅爾布萊特等計畫至台灣深造。

最後，谷立言表示，強健的民主制度不需要所有人意見一致，民主需要的是大家下定決心共同堅守核心原則與價值，並深刻理解到自由社會會因充滿活力的辯論變得更堅強。

谷立言說，同樣重要的是，我們必須齊心協力地捍衛這些權利與自由。他很榮幸今晚能與來自台灣各政黨的代表齊聚一堂，也鼓勵他們持續為提升台灣的安全努力不懈，這些付出將使美國以及整個印太地區都更加安全與繁榮。這種攜手合作的精神，正是紀念美國建國250週年之際，所要彰顯的核心。

AIT處長谷立言致詞表示，他很榮幸今晚能與來自台灣各政黨的代表齊聚一堂，也鼓勵他們持續為提升台灣安全努力不懈，這些付出將使美國以及整個印太地區都更加安全與繁榮。（記者黃靖媗攝）

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