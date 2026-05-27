稱周美青和馬英九住對街被誤會「分居」 金溥聰致歉

前國安會秘書長金溥聰今聲明，從未用「分居」兩字來說明馬英九伉儷的婚姻關係。（記者張嘉明攝）

前國安會秘書長金溥聰今聲明，部分媒體報導他受訪時透露前總統馬英九和周美青「分居」，他強調，從未用「分居」兩字來說明馬英九伉儷的婚姻關係。但因他受訪時未能充分解釋清楚，導致媒體誤會，這會讓周美青感到很大的困擾，他在此向馬家人尤其是周美青鄭重致歉。

趙少康今天詢問金溥聰，馬家人到法院提輔助宣告一事，有事先有跟他們聯絡？金溥聰表示，沒有，他問過馬英九，馬說最近沒有看到周美青，有時候周會來給馬拿藥；趙問：「他們沒有住在一起？」金說，「嗯對，因為他們住在對面街」，趙再問，「不同房？」金回「同一層」，原來馬英九的媽媽在那層也有一間。

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金溥聰當時回應趙少康表示，周美青應該是知道此事，但他個人推測，馬以南非常強勢，基金會董事薛香川曾帶一名律師和馬以南，早上去敲馬英九和周美青的門，到馬英九家去討論，「但馬英九說新聞爆出來那天，他找周美青找不到」。

金溥聰表示，他在接受趙少康訪問時，回應趙提問馬以南向法院聲請輔助宣告，周美青是否知情？他在轉述馬英九說法時，因未能詳細地解釋說明，導致媒體誤以為馬英九去敲門，就是兩人未住在一起。事實上，他很清楚周美青每天細心照顧馬英九的生活起居及飲食。

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