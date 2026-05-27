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    賴總統人口對策含「友善職場」 幼教工會：先從善待教保員做起

    2026/05/27 21:47 記者楊綿傑／台北報導
    賴清德總統說明應對少子女化18措施。（資料照）

    賴清德總統說明應對少子女化18措施。（資料照）

    總統賴清德今天宣布推動「台灣人口對策新戰略─家庭支持篇」，提出安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等5大面向，共18項措施，全國幼教產業工會對政府願意正視少子女化問題表示肯定，但也提醒，若要真正讓家庭敢生、願意養，不能只從補助角度思考，更應正視支撐整個托育與幼教體系的第一線人力處境。

    工會認為，「友善職場」不該只是政策口號，政府更應先從自己做起。幼兒園與托育現場長期以女性工作者為主，無論是幼教師還是教保員，多數肩負高度照顧責任。她們每天照顧孩子的生活、安全、學習與情緒，也承擔家長溝通、行政工作及融合教育現場日益增加的壓力。然而，這群支撐國家托育政策的重要工作者，卻長期未獲得應有的制度保障。包括合理考核制度、考績獎金及福利制度等訴求研議多年，始終未見具體進展。至今，教保員仍沒有考績獎金，也未享有比照其他公部門人員的國民旅遊卡福利。

    工會另指出，強化托育不能只追求量的擴張，更應重視品質與公共責任。近年政府持續投入大量資源補助準公共幼兒園，卻未同步優先擴充穩定且品質可控的公共化幼教資源。監察院過去已針對相關政策提出糾正，兒虐事件也持續引發社會關注。這些問題顯示，當托育政策過度仰賴市場機制，而未把師資品質與勞動條件穩定作為核心，最終影響的不只是教學品質，更是家長對整體托育環境的信任。

    工會強調，對家長而言，決定是否生育，從來不只是補助多少錢的問題，而是孩子能不能被安全、安心且有品質地照顧。也呼籲政府，若真要推動人口對策，應務實面對第一線托育與幼教現場的困境，重新檢視托育政策方向，強化公共化幼教資源，同時正視教保人員與幼教師長期被忽視的勞動權益問題。少子化政策若只看家庭補助，而忽略照顧體系本身的穩定與公平，只是治標不治本。唯有讓照顧者被好好照顧，家長才可能真正安心生養，台灣的人口政策才有機會走得長遠。

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