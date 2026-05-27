金門歐亞水獺揭密 一「外來種」成獨特主食

今天是世界水獺日，台北市立動物園揭秘金門歐亞水獺獨特菜單。（台北市立動物園提供）

今天（27日）是「世界水獺日」，台北市立動物園分享，研究團隊長期追蹤金門野外的歐亞水獺蹤跡，不過，不見其身只「聞」其便，專挑水獺「排遺」下手。透過歐亞水獺排遺的蒐集分析，更揭開水獺每日菜單的秘密，魚類還是佔了金門歐亞水獺日常飲食中的最大宗，而且，外來種「吳郭魚」雖影響當地原生魚類生態，卻意外成為金門歐亞水獺主食。

台北動物園指出，每年5月最後一個星期三是「世界水獺日」，動物園邀請民眾遊園參觀水獺的同時，也能從野外水獺的故事了解他們的生存情況。歐亞水獺在台灣紅皮書名錄列為「極危（CR）」物種，也是我國《野生動物保育法》中的「瀕臨絕種野生動物」，目前在國內僅分布於大、小金門。

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台北動物園除了投入水獺收容照養的域外保育工作，10年前也在台灣大學李玲玲教授的指導下，開始以分子生物學技術進行金門水獺個體分布的監測與分析。動物園研究團隊從2016年起，每年到金門野外棲地調查，採集新鮮水獺排遺樣本帶回園內分子生物學實驗室分析，建立水獺族群動態的基本資料，共同串聯起金門歐亞水獺的生活面貌。

不過，想要追蹤夜行性又善於躲藏，且能潛水游泳的歐亞水獺並不容易，幸好牠們有用糞便標記領域的習慣，讓研究團隊容易觀察採集，且不易干擾水獺生態。新鮮的水獺排遺通常呈現深色，可以觀察到明顯的魚鱗和魚刺，散發腥味，不過僅憑糞便外觀能獲得的水獺食物資訊非常有限。將排遺帶回動物園內進行DNA定序後，除了建立水獺個體的身分資料庫，還可以從排遺中的DNA線索抽絲剝繭，鑑定獵物種類，建立金門歐亞水獺的食性物種清單，從水獺的「菜單」中分析野外族群的生存與適應情形。

動物園指出，雖然金門水裡的魚、蝦、螃蟹、水鳥、水蛇、青蛙都曾出現在水獺菜單上，但在已知的資料中發現，魚類還是佔了金門歐亞水獺日常飲食中的最大宗，例如淡水的吉利慈鯛、尼羅口孵魚鯽魚、鯉魚、斑鱧、鱔魚、羅漢魚，海裡的白鮻、大鱗鮻、鰻鯰、石狗公等。其中，吉利慈鯛、尼羅口孵魚兩種泛稱「吳郭魚」的物種出現在水獺排遺的頻率相當高，這些原產於非洲的慈鯛科魚類屬於外來物種，在國內各淡水水域中大量繁衍、造成原生魚類極大威脅，在金門卻成了歐亞水獺的主要的食物來源，發現於7成以上的金門水獺排遺樣本中。

園方說，對吳郭魚的高度依賴顯現出金門歐亞水獺在食性生態上的獨特性，不像溫帶地區的水獺們在不同的季節必須要仰賴不一樣的食物來源。雖然吳郭魚對金門的淡水生態系產生衝擊，卻意外地提供了頂級消費者歐亞水獺族群的食物來源。

今天是世界水獺日，台北市立動物園揭秘金門歐亞水獺獨特菜單。（台北市立動物園提供）

今天是世界水獺日，台北市立動物園揭秘金門歐亞水獺獨特菜單。（台北市立動物園提供）

今天是世界水獺日，台北市立動物園揭秘金門歐亞水獺獨特菜單。（台北市立動物園提供）

今天是世界水獺日，台北市立動物園揭秘金門歐亞水獺獨特菜單。（台北市立動物園提供）

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