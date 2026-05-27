建議賴總統跟進南韓 傅崐萁：生2胎終生免費住社宅

國民黨團總召傅崐萁表示，韓國生1胎可免費住30年社宅，生2胎可終生免費住社宅，賴總統若能跟進南韓政策，少子化的問題一定能圓滿解決。（記者田裕華攝）

總統賴清德今召開國安高層會議，親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施。國民黨團總召傅崐萁表示，韓國能真正逆轉少子化最大的原因，是他們生1胎可免費住30年社宅，生2胎可終生免費住社宅，賴總統若能兌現社宅政見，並跟進南韓政策，少子化的問題一定能立刻圓滿解決。

賴總統今在國安高層會議後拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，並率府院團隊召開記者會說明。行政院秘書長張惇涵指出，「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」分為安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓五大面向，當中涵蓋18項方案。

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由於同一時間，立法院社會福利及衛生環境委員會排審在野黨提出的台灣未來帳戶草案，並送出委員會，在野質疑政院版本是抄襲、割稻尾。賴總統受訪則表示，國民黨提出版本的時間，是在郭國文提出版本之後。賴總統並指出，整體的「家庭支持篇」政策，相信很容易看出跟國民黨的版本有所不同，因為他們仍然停在給付式的少子化政策。

傅崐萁則諷刺，非常歡迎賴總統就任2年後，突然醒來了，開始務實看待國政，過去2年荒唐的大罷免、倒行逆施，用所有政治手段對付在野黨，完全不思國政，終於在執政2年的520之後，追隨國民黨過去2年為解決少子化危機，提出的所有相關政策及主張。

傅崐萁指出，過去2年藍白提出相關政見時，所有綠委如何攻擊、各部會稱掏空台灣、是空頭支票，國民黨債留子孫、逾越憲法等，今天賴總統回頭是岸總是好的，完全剽竊藍白這2年推出的所有政見；今年的國家代表字不只是抄、而是偷。

傅崐萁說，賴總統不只這2年的施政一片空白，全數抄襲在野提出解決國家危機的政策，還畫錯重點。韓國能真正逆轉少子化最大的原因，除了社福相關辦法，還有生1胎可免費住30年社宅，生2胎終生免費住社宅的生育政策。

傅崐萁認為，今天年輕人不敢生小孩，就是因為台灣貧富差距懸殊，執政黨治國無能，造成年輕人低薪無法生養兒女，但是居住正義的問題一直無法得到解決，民進黨再次跳票，賴總統承諾的社宅興建目標無法實現，看看韓國想想自己。

傅崐萁表示，賴總統不要畫虎不成反類犬，社福相關政策是因為台積電等AI產業去年成長大爆發，今年稅收預期將大幅成長，國民黨負責任地提出解決國安問題的方法，賴總統應該好好向前總統蔣經國、前行政院長孫運璿、前經濟部長李國鼎等人致謝，並好好看齊、感謝國民黨，除了還稅於民，還要把跳票的社宅政見完成，讓年輕人生1胎能免費住30年社宅，生2胎終生免費住社宅，少子化的問題一定能立刻圓滿解決。

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