朝野無共識 兒少儲蓄帳戶僅通過章名 條文「全數保留」

立法院社福及衛環委員會今天審查「台灣未來帳戶特別條例草案」案及「兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，結果，條文全數保留。（截圖立法院的社福及衛環委員會）

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立法院社福及衛環委員會今天審查國民黨團、台灣民眾黨團擬具「台灣未來帳戶特別條例草案」案，及民進黨立法委員郭國文等18人擬具「兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，今日上午進入逐條審查，並邀衛福部長石崇良列席。不過，朝野立委對於條文均無共識，最後，今天只通過第一章總則章名，其餘條文「全數保留」。

由於執政黨與在野黨立委主張不同，雙方各執己見。民進黨立委郭國文表示，他提出的「臺灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，修法版本是借鏡國際間以政府引導、長期投資方式協助兒童累積資產之制度設計，透過政府與家庭共同投入、長期且穩健之資本市場投資機制，為兒童及少年累積成年後可運用之發展資本，提升其經濟自立能力。

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民進黨立委林月琴指出，藍白立委的「台灣未來帳戶」的設計規劃，可能會因為家長口袋的深淺，在無形中拉大孩子的起跑點；她直言，在野黨版本設計是讓有錢的家長「自存」更多，反而會擴大貧富差距。

對此，衛福部長石崇良表示，行政院今正式公布人口政策新戰略的「家庭支持篇」，含納的層面非常廣，包括生、養、教育、職場到住宅政策共5大面向。其中，0到18歲月領5000元成長津貼，和未來帳戶不同，行政院所推「成長津貼」，不會有未來帳戶中所謂的「自存款」部分，家長不用開戶，讓國人享有全民努力經濟成長的果實。

石崇良強調，整體設計上，考量到「不要擴大貧富差距」，傾向全面均等，因此，確保照顧者或家長在養育孩子的過程中，可以得到一定程度的家庭經濟支持，等到孩子成年後，也能有一筆經費，可提供繼續就學或就業使用。此外，石崇良也強調，我國近年面臨少子女化，對未來勞動力供給、經濟發展動能及世代公平均造成深遠影響。

最後，由藍、白黨團共同提出的「台灣未來帳戶特別條例草案」，以及18位綠委提案的「兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，由於朝野立委並無共識，僅通過章名，最後，其餘條文「全數保留」，並送出委員會。

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