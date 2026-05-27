5月毒駕肇事奪7命！藍委提4建議 警政署長認同加重刑責

立法委員張智倫（左）拜會警政署長張榮興（右）。（立委張智倫國會辦公室提供）

據統計，今年至4月止全國已查獲毒駕高達4725件，5月更接連發生毒駕肇事共奪走7條人命的悲劇。對此，國民黨立委張智倫今（27）日拜會警政署長張榮興，針對防制毒駕提出打擊毒品源頭、修法加重刑責、擴大查緝量能、設置攔檢獎金等4項具體建議。張榮興痛批「毒駕天理難容，更是不定時炸彈」，認同比照酒駕模式給予第一線人員獎勵，並樂見推動沒入車輛、吊照及同車連坐罰等加重刑責措施。

張智倫今天赴警政署拜訪張榮興，除感謝第一線員警用心查緝外，也向警政署提出4項具體建議，包含「打擊毒品源頭」，由於喪屍煙彈常透過電子煙等型態快速流通，警政署應結合關務署、海巡署，從邊境、原料、分裝場到網路販售管道全面查緝，阻止毒品流通。

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「修法加重刑責」，各部會應及早提出修法版本，回應社會對毒駕防制的高度關切。

「擴大查緝量能」，要求警政署盤點各縣市唾液快篩試劑是否足夠，並善用AI系統針對毒駕熱點、事故熱區與高風險時段，強化精準攔檢。

另「設置攔檢毒駕獎金」，請警政署研議建立全國一致的毒品查緝獎金制度，並把攔檢毒駕納入獎勵範圍，若進一步查出毒品來源，可給予加倍獎勵。

張智倫表示，已提案修正「道路交通管理處罰條例」第35條，增訂毒駕同車乘客連坐處罰規定；同時研擬提案修正刑法第185條之3，加重毒駕刑責至5年以下、最高併科罰金300萬，並增訂毒駕致死最重可處死刑，絕不讓毒駕者心存僥倖。

張榮興說，警政署認同比照酒駕模式，給予第一線人員獎勵以激勵士氣；同時也樂見加重刑責，包含將毒駕視為不確定故意殺人、沒入車輛、吊照及同車連坐罰，後續將與交通部進一步討論，探討註銷吸毒者駕照的可行性。

針對查緝裝備，張榮興指出，今年度唾液快篩試劑約有4萬多劑，單劑價格為230至250元，去年已統一分發到全國，目前刑事局毒緝中心正密切控管各縣市存量，必要時會再做採購，盼立法院支持預算。張智倫回應，會在預算與修法上全力給予支持。

張智倫表示，日前要求政府單位加強執法及邊境查驗量能，加速尿液檢驗與聲押時程，並建議將喪屍煙彈的先驅原料「依托咪酯酸」列為第二級毒品。法務部已釋出積極回應，將於6月中旬召開毒品審議委員會進行討論。

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立法委員張智倫（左2）拜會警政署長張榮興（右2）。（立委張智倫國會辦公室提供）

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