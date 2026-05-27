四年毒駕失控狂飆兩百倍！ 邱鎮軍轟政府麻木不仁 拋「四重典」修法

國民黨立委邱鎮軍今拋出「毒駕致死最高死刑」等四大重典，主張吸毒上路者必須與社會徹底隔離。（資料照）

全台毒駕問題面臨失控危機，國民黨立委邱鎮軍今怒批政府麻木不仁，他也在臉書公布驚人數據，顯示毒駕移送件數從2021年的43件暴增至2025年的8659件，短短四年內狂飆超過兩百倍，今年前四個月更已高達4725件。邱痛批現行法規給予毒犯源源不絕的底氣，並強烈不滿行政院長卓榮泰奢談「刑罰衡平性原則」、體貼毒犯精算人權；為此拋出「毒駕致死最高死刑」等四大重典，主張吸毒上路者必須與社會徹底隔離。

邱鎮軍指出，時任衛福部長薛瑞元針對「依托咪酯」喪屍菸彈，稱當時是一般藥品，沒有被列為管制藥品。但這四個字成了毒販在台灣橫行無阻的合法免死金牌，在民進黨政府眼裡，法律地位竟跟普拿疼、感冒糖漿一模一樣；2024年7月，新北市員警黃瑋震在清晨執行勤務時，被一名吸食喪屍菸彈、逆向瘋狂飆車的毒犯迎面撞碎，不幸殉職，因為這起悲劇激起排山倒海的憤怒，法務部才在同年11月提前開會，把依托咪酯正式從三級提升為二級毒品，但一條年輕的生命再也回不來了。

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邱鎮軍直言，政府的麻木和遲鈍，換來的是街頭全面失控的數據海嘯，他更揭露毒駕失控驚人數據，從2021年全台毒駕移送件數僅43件，但2025年瘋狂飆升到8659件，短短四年，暴增超過兩百倍，光是今年前四個月，全台灣就已經抓到了4725件毒駕，平均每天將近40起。

邱鎮軍痛批，當血淋淋的死傷數字擺在眼前，卓榮泰面對媒體受訪，居然還能官腔官調地奢談「刑罰衡平性原則」。此話一出就等於預告行政院將會以拖待變，卓口中的「衡平性」無疑是對犯罪者的溫柔、對受害者的殘忍，民進黨政府在無辜路人被撞死、員警面對攻擊的時候，竟然還在體貼毒犯、幫毒駕的人精算人權。

邱鎮軍表示，他於今年2月參與連署刑法第185-3條修正案，目前已完成一讀，修改毒駕基本刑至一年以上五年以下；致人重傷處五年以上十年以下；致人於死處無期徒刑或七年以上；五年內再犯則不得緩刑、不得易科罰金且刑責加重二分之一，但他認為還有更進一步的空間，必須加入幾道更嚴格的保險機制，只要吸毒開車、騎車，就與社會徹底隔離。

邱鎮軍為此提出四大修法主張，包含毒駕致死最高死刑、全面剝奪易科罰金，改為併科罰金、不需肇事，即時收押、刑期結束，強制戒癮。

卓榮泰日前表示，他和所有民眾一樣都非常痛心，毒駕在過去一段時間日益增多，政府也會從源頭加強管理，包括毒品管制。卓強調，刑罰的提高，應該是社會大眾共同的要求，行政院已請法務部與所有部會研究，如何在衡平性原則下，提高各種刑罰，以及對行為人及相關人所有法律的嚴格要求，才能進一步達到遏止的作用。

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