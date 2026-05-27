鄭麗文：民進黨請公關公司幫賴清德遊說過境美國

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

針對國民黨鄭麗文主席指控「僑委會阻撓訪美行程安排」一事，僑委會批毫無證據公然造謠，轉移焦點還打擊公務人員士氣，破壞僑委會名譽，非常不可取。對此，鄭麗文今天接受歷史哥專訪痛批，要不是僑委會主委徐佳青下令，他們會去做這種事嗎？鄭更爆料，民進黨放謠言說她訪美請公關公司，但是他們請公關公司在幫賴清德遊說過境美國，大家心知肚明。

鄭麗文表示，僑務榮譽職的人員要來抵制她的僑宴，還勸阻他們不要協助安排她去拜會官員或議員任何的行程。

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鄭麗文表示，僑委會不要把這些鍋甩給底下的僑委會的工作人員，說他們很辛苦，她這樣子講他們不公平，「今天如果不是你民進黨下的令，不是你徐佳青下的令，他們會去做這些事情嗎？」所以真正要對僑委會的公務人員道歉的是民進黨政府、是徐佳青。

鄭麗文也解釋，另外在國會，她講的不是僑委會，我講的是FAPA（台灣人公共事務會，Formosan Association for Public Affairs）。他們也在國會遊說，叫這些國會議員、美國國會議員不要見她，他們一直在美國很緊張的、全力的在反動員。

鄭麗文也透露，她沒有講的是，他們也在全力的遊說讓賴清德過境美國，「我都不想講了，然後還在那邊放謠言說我們請公關公司」，是誰請公關公司在幫賴清德遊說，大家心知肚明，還要把這個鍋蓋到她的頭上來，「我們國民黨哪來的錢啊？拜託好不好？」

鄭麗文批評，這些反動員拿國家公帑，居然在扯在野黨黨主席的後腿，還好意思出來回應，還好意思出來講她。這次她去美國，他們不只是新聞做假新聞修理她、唱衰而已，是真的在美國、在華府一直遊說扯後腿，說不要去參加、不要去幫鄭麗文聯絡、不要見鄭麗文。

鄭麗文說，她難過的是，這就是在外國人眼中看到台灣政府是怎麼在對待在野黨的，太丟臉了！這就是我們引以為傲的民主，連一個最基本的民主風度跟依法行政中立都已經守不住了。以前台灣的政治人物去啊，是大陸的外交人員會抵制，現在是台灣自己的官員在那邊抵制。

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