為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    又有3名台灣一貫道信徒在中國遭拘禁 國台辦未正面證實

    2026/05/27 12:43 記者鍾麗華／台北報導
    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    中國國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

    海基會22日揭露，5月又有3名台灣一貫道道親在福建與廣東遭中方以不明理由限制人身自由，呼籲台灣道親千萬不要再赴中。中國國台辦發言人陳斌華今（27）日未正面回應，僅稱只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞赴中不必有任何顧慮。

    海基會秘書長羅文嘉22日在例行記者會上表示，自2019年以來，國人因宗教原因遭中國拘禁的案件共計17件、19人，其中一貫道就佔了13件、14人，比例甚高。一貫道道親傳播的教義皆屬四書五經、不涉及政治，但在中國共產黨眼中被視為洪水猛獸。除海基會多次示警外，一貫道民間組織「發一崇德道務中心」亦發函給海內外道場，明確禁止道親前往中國，以免遭受拘留審判。

    國台辦今天舉行例行記者會，被問到是否能證實3名台灣一貫道親被拘禁，以及具體原因？對此，陳斌華稱，中國一貫鼓勵支持兩岸各領域交流往來，依法保護台灣同胞的正當權益。只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來中國不必有任何顧慮。

    陳斌華指，民進黨出於政治私利惡意炒作，造謠抹黑中國，企圖製造寒蟬效應，阻撓破壞兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，不得人心，不會得逞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播