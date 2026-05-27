如何處理蕭旭岑、王光慈？金溥聰：今天開會 馬英九會做決定

前國安會秘書長金溥聰。（資料照）

首次上稿 05-27 12:03

更新時間 05-27 12:20

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰受委託處理前馬英九基金會執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律案，今在中廣節目「趙少康時間」受訪表示，蕭、王說都「跟馬報告過而馬忘記了，但馬英九明知道不必入帳還同意」，他反問馬英九會做這種事嗎？一定要入帳才能公款公用。他也透露，他只是替馬把事情查清楚，但最後是否提告或怎麼做，由馬英九自己做決定；而今天馬辦開會做最後決定，看馬英九採取什麼樣的方式。

請繼續往下閱讀...

回顧如何聯繫馬英九，金溥聰表示，蕭旭岑日前說在2024總統大選選前之夜不讓馬英九上台的是他，因此他選舉選完就想去跟馬見面說明當天開會情況，是因為大家都不同意馬英九上台，並非他個人決定。後來他致電基金會約不到馬，去年1月透過朋友找周美青說見不到馬才安排，他也跟馬解釋絕無此事，馬也對他說，「溥聰，我相信你，我們再聯絡」。

金溥聰說，後來去年6月他要找馬英九，報告新台灣人基金會要結束，把1千萬元捐給王建煊。金溥聰說，當時蕭旭岑跟他說，他自己決定就可以，不用見馬英九，後來他又透過朋友找周美青約見馬英九，兩人共進午餐。他之所以這次堅持下去，是因為馬英九跟他說「蕭、王兩人常結伴去大陸」，讓馬很不安心，他一聽就建議馬要安插別的董事。

金溥聰表示，後來因為隨扈辭職，但馬英九不知道此事，因此請他去查清楚。金感嘆，外界真的把他妖魔化，今天蕭旭岑、王光慈都是他引薦給馬英九的，所以他認為他要查清楚。

談到蕭、王的財政紀律問題，金溥聰表示，募款這件事是基金會很重要的關鍵，因為一定要入帳，馬英九最在乎的就是清廉。趙少康說，他們說馬英九都同意但忘記了，金說，這是最可怕的就這一點，馬英九明明知道不必入帳還同意，「你覺得馬先生會做這種事嗎？」

趙少康詢問，蕭、王說台商是捐給馬個人，馬說公用，現在沒有證據說蕭、王放入自己口袋。金溥聰表示，這地方充滿矛盾，蕭旭岑都以馬忘記了來說，但與台商合照那筆錢，2023年正在推藍白合，那時不能說馬失智了吧？而且公用的錢要入帳，蕭說企業不想讓別人知道他捐錢，那可以用無名氏入帳，一定要入帳才能公款公用。

趙少康詢問金溥聰，馬英九帳戶誰在管？金表示，都是王光慈一個人在管，馬英九都是信任自己的秘書。

金溥聰說，這件事鬧到這樣子怎麼善了，馬英九說要還他清白，釐清這件事。他昨天跟馬英九說，他已經把事情查到這個地步了，「下一步要怎麼做，馬英九自己決定」；而今天馬辦會開會做最後決定，看馬英九採取什麼樣的方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法