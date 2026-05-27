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    首批軍購預算88.1億初審過關 拚5/29立法院會三讀

    2026/05/27 11:25 記者陳政宇／台北報導
    立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷。（資料照）

    立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今（27日）完成「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」初審，朝野僅統刪業務費200萬元。對此，外委會民進黨籍召委陳冠廷表示，期盼儘速排入院會通過，最快有望於本週五進行討論。若朝野有共識，本案最快29日可三讀通過。

    首批對美軍購特別預算88.1億初審過關，陳冠廷會後指出，特別條例一路走來經歷諸多波折與激烈討論，但最終仍順利通過這項以軍購為主、規模達7800億元的預算架構。本次首年度特別預算的審查正是建立在這個基礎之上，朝野雙方已有充分默契，審議過程十分順利。

    針對刪減部分，陳冠廷說明，國民黨立委賴士葆等人原提出多筆業務費刪減案，經協商後合併統刪200萬元，由國防部科目自行調整；而國防部也認為這樣的調整幅度完全可以因應處理。

    陳冠廷提到，審查過程中多位委員也針對未來無人載具可能受到的影響提出建議與主決議。他也在會議中提出，將與立委鍾佳濱共同推動無人機產業條例，由經濟部與國防部攜手合作，補足台灣在無人載具產業面的制度缺口。陳冠廷強調，軍購特別預算初審的完成代表前一階段告一段落，接下來無人載具條例將是新的重要篇章。

    此外，陳冠廷表示，由於朝野各方已有共識，財委會召委吳秉叡在會議中確認，全案提報院會討論前不須再交由黨團協商。目前期盼能儘快排入院會議程，最快有望於本週五進行討論，但仍需視院會議程安排的折衝結果而定。

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