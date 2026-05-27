北士科變電所吵不完 藍議員張斯綱轟台電違反都市計畫還帶風向

國民黨籍台北市議員張斯綱。（資料照）

輝達即將入駐北士科，用電情形引起各界關心，新建變電所卻因市府與台電針對採取地上或地下化遲遲未達共識卡關。國民黨台北市議員張斯綱直言，2000年的都市計畫就明定，變電所應以地下化為原則，地方與市府的要求並不是臨時刁難。

台北市長蔣萬安26日在市政總質詢表示，市府今（27）日再和台電開會討論北士科變電所方案細節，一定會在輝達總部完工前蓋好臨時變電所。不過民進黨籍立委吳思瑤批評，蔣萬安不只遲了48小時，當地的文林變電所是拖了整整一年，如果蔣萬安解決北士科用電有像爭取跟黃仁勳同框同台一樣努力，那就好了。

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對此，張斯綱反駁吳思瑤說，台電到2025年才首次提出申請，而且申請的還是「地上屋內型」變電所，這個重點吳委員怎麼略過不講？早在2000年的都市計畫就明定，變電所應以地下化原則設置，地方居民要求地下化，不是今天才喊；市府要求地下化，也不是臨時刁難。

張斯綱指出，台北市政府在台電申請後，就一路與台電協調，開了2次的跨局處會議，期間也不斷的協調修改方案，到現在總共來來回回7、8個方案，過程都有完整紀錄；更別說，台電自己近年在台北市推動的變電所案例，成功、松湖、玉成等，也幾乎都是地下化方向。都市計畫如此、台電自己的設置趨勢也是如此，結果到了北投，突然來吵說要放地上？現在又有人配合跳出來帶風向，好像北市府刻意阻擋供電建設一樣，身為士林北投的民意代表，能不氣憤嗎！

張斯綱質疑，到底是誰在拖？如果協調十次，還協調不出市民需要的地下化方案，那吳思瑤是不是更應該去問台電「為什麼明知都市計畫原則，還要提出地上型方案」？不要每次中央能源政策出問題，就把責任甩給地方。

張斯綱強調，北士科要電，市民要安全、景觀與生活品質，兩件事本來就要一起處理，台電該做的，是拿出符合都市計畫、符合地方期待的地下化方案，不是讓民進黨民代出來幫忙洗地。

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