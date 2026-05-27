網稱沈伯洋像柯文哲？ 聲量看政治反駁：他沒自稱朕

立委沈伯洋。（資料照）

臉書粉專「聲量看政治」今針對一名脆主「名為變態的神父」將民進黨台北市長候選人沈伯洋與民眾黨創黨主席柯文哲相提並論的說法，提出強烈反駁。粉專指出，從輿情觀測與占星術的本命星盤分析，2人根本完全不同，批評這種對比無法成立，並直指柯文哲是個「自我中心」的人。

「聲量看政治」今日發文提及，進一步從家庭互動切入，光是柯文哲與妻子陳佩琪，再比較沈伯洋夫妻之間的相處模式，以及柯文哲與3個子女之間的距離，比較沈伯洋與其女兒的互動方式，柯文哲與她女兒關係極度冷淡，甚至接近形同陌路，這在過去的媒體報導都有呈現。「柯文哲對他的3個子女毫無愛意，這明眼人也都看得出來」。

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「聲量看政治」接著列舉柯文哲過去的爭議言行，強調沈伯洋從未在電視上對著社會大眾比中指，也沒有嗆過「我來做也不差」，更沒有在眾人面前丟公文、拍桌，甚至在媒體與部屬面前自稱「朕」。

「聲量看政治」直言，「所以，我並不認為神父的觀察是正確的。我也不知道到，為什麼會一樣？」

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