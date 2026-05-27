北市環保局6/1凌晨起執行隧道及車行地下道側溝清疏

隧道內側溝清疏情形。（台北市環保局提供）

台北市環保局將自6月1日至7月16日，凌晨0時至6時執行北市9座隧道及8條車行地下道側溝清疏作業，作業期間為維護清潔隊工作人員安全，相關道路屆時將有車道封閉管制，同時比照高公局出動緩撞車守護同仁安全。環保局也提醒，民眾車輛若於作業時間行經隧道及地下道，務必小心駕駛，並遵守現場交通管制及關注路況資訊，以確保行車安全。

環保局表格顯示，會依序從辛亥隧道開始清疏，接下來為基隆路車行地下道（汽車道） 、三總車行地下道 、自強隧道、復興北路車行地下道、辛亥車行地下道、信義車行地下道、基隆路車行地下道（機車道）、民權隧道、金龍隧道、忠孝西路車行地下道、林森南路車行地下道、康湖路（大湖隧道、安泰隧道、康樂隧道） 、莊敬隧道、懷恩隧道，最後到稻香車行地下道。

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環保局說明，作業期間該局將封閉作業路段之內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警示車輛等警示裝備，並出動可吸收撞擊動能的緩撞車輛預防萬一，以確保用路人及工作人員安全。

環保局表示，隧道及車行地下道清疏作業時間、路段及相關訊息也會在北市電子看板、廣播電台及道路上資訊可變標誌（CMS）等管道加強宣導，提醒行經該路段用路人注意，遵守交通規則，依照現場指引行駛，同時切勿疲勞駕駛，以策安全。

作業路段入口處設置緩撞車、警示設備。（台北市環保局提供）

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