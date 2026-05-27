不滿妻聲請保護令還轉移土地 74歲翁勒斃妻 法院裁准收押

台北市發生74歲翁勒斃妻 法院裁准收押。（資料照）

台北市74歲周姓老翁，疑因不滿黃姓妻子聲請家暴保護令，又將土地移轉登記至她名下，本月9日憤而在住處勒斃妻子後再試圖輕生，直至女兒聯繫未果，返家查看驚見母親明顯死亡、父親昏迷，將2人送醫；周翁經多日治療，昨天下午出院，隨即由警方拘提到案，移送台北地檢署複訊，檢察官昨深夜複訊後認為他涉殺人重罪，有逃亡之虞，向法院聲請羈押；台北地院法官今清晨裁定准押。

辦案人員指出，2名女兒9日原本要聯繫父母，安排母親節聚餐，卻始終聯絡不上，返家查看赫見母親倒臥在臥室床上，頸部留有明顯勒痕，已死亡多時；父親則倒臥一旁，昏迷不醒，經送醫搶救，撿回一命。

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檢警相驗發現，黃婦身上並無明顯防禦性傷勢，不排除遭下藥後再遭勒斃，但現場並未查獲可疑藥物，仍待檢警進一步調查、鑑定，以釐清確切死因及犯案過程。

檢警追查，周翁與妻子長期因土地轉移問題而爭執，黃婦去年11月間曾2度通報遭到丈夫家暴，今年1月向法院聲請保護令。檢警懷疑，周男疑因心生不滿、積怨難解，最終痛下殺手，犯案後再企圖輕生。

法醫也安排解剖黃婦遺體，進一步釐清死因；周翁案發後住院治療，昨天下午出院，警方隨即拘提他到案，以輪椅送往北檢複訊，檢方昨晚展開複訊，訊後認為他涉犯殺人重罪，有以輕生手法逃亡以逃避未來偵審、執行之虞，向法院聲請羈押，北院今晨裁准。

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