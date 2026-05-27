北士科變電所卡關！吳欣岱送蔣萬安《巨嬰》：忘記自己是市長？

台灣基進前秘書長、台北港湖市議員參選人吳欣岱。（資料照）

輝達海外總部落腳台北，今（27）日輝達更在北士科T17、18基地舉辦員工大會。不過，日前執行長黃仁勳受訪直言「台灣需要更多能源」，引起話題，對此，台灣基進台北市議員第二選區（內湖、南港）參選人吳欣岱痛批，蔣萬安忘記自己是台北市長，並點播美國歌手 Sabrina Carpenter 的歌曲〈Manchild〉（巨嬰）送給蔣萬安。

針對黃仁勳「台灣需要更多能源」一語，民進黨台北市長參選人沈伯洋指出，黃仁勳提到的是「Energy（能源），北士科問題核心在於輸配電與城市治理，而非缺電；蔣萬安卻反問，沒有正確的能源政策，怎麼會有充足穩定的電力供應？還說今天將與台電討論臨時變電所。

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針對北士科變電所卡關，吳欣岱指出，黃仁勳執行長所提到的是「Energy」（能源），而非「Electricity」（電力），檢討國家整體能源政策與在地方蓋好一座變電所完全是兩件截然不同的事，北士科真正的瓶頸在於配電網絡與都市管理，跟全國缺不缺電並無直接關聯。

吳欣岱說，但是蔣萬安面對外界質疑，卻以「沒有 Energy，怎麼有穩定的 Electricity」作為回應，甚至獲部分媒體吹捧為「神回」，成功將地方配電爭議推鍋給國家整體能源政策，蔣萬安是否忘記了自己是首都市長，還誤以為自己仍是在野黨立委，否則為何所有需要台北市當家作主的基礎建設，最後都變成在監督中央。

吳欣岱也抨擊，蔣萬安在議會中表示27日才要跟台電開會討論北士科變電所，台電拋出方案已經超過一年，市府也跟著拖延了一年多。直到輝達等國際大廠準備進駐北士科 T17、T18 基地，甚至輝達即將召開員工大會了，市府才急忙拉出一場表面上「我有在處理」的會議。

吳欣岱指出，真正卡關的核心在於市府缺乏與居民溝通的肩膀。台電傾向先建需時五年的地上臨時變電所，而地下化方案雖受居民屬意，卻有淹水風險且工期長達九年。她強調，如何在產業發展時間與在地居民疑慮之間取得平衡，正是市長的工作與決策責任，絕非中央能源政策或經濟部長的職責。

吳欣岱認為，務實的做法應是市長親自坐下來與台電及在地居民談判協調。如果需要地下化，配套防汛措施為何；如果需要過渡期，市府該怎麼回饋在地居民，這些都需要市府定奪。蔣萬安繼續用國家能源政策當煙霧彈，只是在掩飾蔣市府害怕面對民意與不想承擔決策後果的怯懦。

吳欣岱也進一步以數據說明，台北市的發電自給率僅有2％，整座城市的運作幾乎全仰賴外地發電，並依靠輸配電網輸送進來。對台北而言，變電所就是城市的命脈。這猶如水庫有水，但台北市的自來水管破裂，市長不去修水管，卻每天指著天空責罵中央不下雨。

回顧歷任市府紀錄，吳欣岱表示，內湖南港的松湖超高壓變電所卡關十幾年，玉成變電所也拖到產業苦不堪言，如今的文林變電所絕不能再重演失敗。市民選出市長，是為了要求解決爭議，不是要市長每天上電視評論行政院，希望蔣萬安能擔起首都市長重任，別讓台北市的基礎建設，淪為掩飾自身無能的政治提款機。

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