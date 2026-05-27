友邦聖文森新大使抵任 林佳龍：盼兩國邦誼穩健邁向下一個45年

外交部長林佳龍（右）接受聖文森及格瑞那丁新任駐台大使姜康特（左）遞送到任國書副本。（外交部提供）

聖文森及格瑞那丁新任駐台大使姜康特（Kenton Chance）昨（26）日下午向外交部長林佳龍遞送到任國書副本，林佳龍表達誠摯歡迎；姜康特表示，聖國是台灣最堅實且可信賴的友邦，未來將持續在國際場域為我國發聲，期盼台聖雙方持續擴大並深化合作，共同促進兩國繁榮發展。

林佳龍會後也透過臉書表示，多年來台聖兩國在醫療、教育、農業、基礎建設等領域密切合作，成果豐碩，期待在雙方共同努力下，兩國邦誼持續穩健前行，邁向下一個45年。

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林佳龍指出，今年是台聖建交45週年，姜康特在這個重要時刻受命擔任駐台大使，更彰顯聖國新政府對兩國邦誼的重視。

林佳龍分享，他在2024年訪問聖國期間，見證我國在聖國推動各項合作計畫成果，深刻感受雙方合作對促進當地發展的具體效益，並強調我國將持續在智慧農業、智慧醫療與永續觀光等領域分享經驗，攜手聖國共同推動永續發展及提升人民福祉。

姜康特表示，對獲任命擔任駐台大使深感榮幸，聖國是台灣最堅實且可信賴的友邦，並且珍視雙方長期建立的友好情誼，如同今年世界衛生大會（WHA）期間聖國再次公開聲援我國，未來也將持續在國際場域為我發聲。

姜康特也說，感謝台灣長期以來在各領域提供聖國支持與協助，期盼雙方持續擴大並深化合作，共同促進兩國繁榮發展。

外交部說明，雙方也就深化台聖邦誼及兩國共同關切事項廣泛交換意見。姜康特曾在台留學多年，通曉華語，與我國淵源深厚；學成返國後長期投入新聞傳播及媒體工作，具豐富媒體實務經驗與國際視野，專業表現備受肯定。外交部歡迎姜康特大使履新，台聖兩國將在既有良好合作基礎上持續深化交流，增進兩國人民福祉。

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