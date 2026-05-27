首批對美軍購特別預算88.1億 立院初審小刪200萬過關

國防部長顧立雄。（資料照）

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議今（27）日完成「115年度中央政府保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別預算案」初審。針對國民黨立委提案刪減相關業務費，經朝野協商後拍板統刪200萬元，科目交由國防部自行調整。對此，國防部長顧立雄會後受訪表示，將透過科目調整因應，「還可以處理」。

本次軍購特別預算首年度（115年度）歲出編列88億1257萬1千元。國民黨立委賴士葆等人原針對「作戰持續量能不對稱戰力採購整備」業務費提出多筆刪減案，包含M109A7自走砲與海馬士多管火箭系統之車庫、教學及維修廠房等工程設施與作業費，提案刪減逾2000萬元。

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審查協商過程中，陸軍參謀長陳建義中將說明，相關工程款涉及6個單位、9個營區的先期規劃作業。軍方強調，這些編列都是依照行政院核定基準及近3年物價，若先規預算遭刪減，在人力與物價雙漲的情況下恐導致流標，進而影響後續專案管理、統包工程及裝備交運期程。經朝野立委與國防部折衝，賴士葆最終同意讓步，針對前五案的業務費合併統刪200萬元，並同意讓國防部「科目自行調整」。

聯席會議歷時約40分鐘即完成協商與審查，面對國防特別條例歷時6個月終於完成初審，國防部長顧立雄會後受訪表示，國防部會持續與朝野立委協商，盡量凝聚共識，共同支持國防施政。對於業務費遭刪減200萬是否造成後續影響？顧立雄回應，可以透過科目進行調整，「我想應該還可以處理，還可以處理」。

此外，針對外界關注海馬士多管火箭系統首期款項須於5月31日前支付一事 ，國防部會中也證實，行政院已於本週一（25日）核定動支預備金墊付，確認不會出現違約或案子遭取消的情況，相關主決議提案也因此撤案。

本次特別預算案共處理41項委員提案。為避免過多專案報告排擠未來委員會議程，多數專案報告與凍結案經協商後均改為提出書面報告或遵照辦理。全案經聯席會議審查完竣，將提報院會討論，院會討論前不須交由黨團協商。

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