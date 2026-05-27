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    首頁 > 臺北市

    盧秀燕角逐2028？鄭麗文點名蔣萬安：他也不會只在台北市

    2026/05/27 00:51 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨2028由誰出征，國民黨主席鄭麗文昨天接受「POP大國民」專訪被問及台中市長盧秀燕企圖心強，她表示這是好事，她當然希望國民黨的政治明星有企圖心；鄭還點名台北市長蔣萬安，「他也不會只在台北市」。

    主持人錢子（錢怡君）表示，外界會認為盧秀燕想要爭取2028提名的企圖心很強，昭然若揭。鄭麗文說，「這是好事！」錢子轉頭看著鄭麗文重複這句話，「這是好事？」鄭麗文回答，「當然啊！」

    鄭麗文表示，我們當然希望國民黨的政治明星有企圖心，很積極努力；如果大家都沒有企圖心，那國民黨怎麼辦？「譬如像蔣萬安市長，他也不會只在台北市」，這都是好事。

    鄭麗文說，國民黨有全國性的政治明星，這是好事。錢子向鄭麗文說，「您也是一個政治明星啊」，因為外界會來做一個比拼，像是鄭主席或盧市長、蔣市長，可能就是2028有可能的三顆太陽，「您自己對於這件事情是欣然接受嗎？還是有怎麼樣的想法？」鄭麗文說，她沒有想法。

    鄭麗文表示，她從來不花時間在想這個，她已經回答過很多次了，她都是全力的在打年底的選戰，因為很多很多的工作要做的；還有兩岸、國際的關係，這個局勢要怎樣去展現，國民黨才是真正有能力扛起保衛台灣、有辦法建設台灣的負責任的政黨，我們要做的事情太多了。

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