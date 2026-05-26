「鮑魚大亨」潛中再爆警界洩密！鍾文智母深夜現身作證 1警10萬交保

警政署二線四星警官林劼緯涉嫌洩密，晚間移送北檢複訊。（記者劉詠韻攝）

台北地檢署偵辦「鮑魚大亨」鍾文智棄保潛逃案，今發動第三波搜索行動，再查出警政署二線四星警官林劼緯，以及大安分局瑞安街派出所巡佐徐毓廷涉嫌洩密，兩人晚間陸續移送北檢複訊。此外，鍾文智母親也於晚間10時許以證人身分到案，現場畫面可見她壓低帽沿、戴緊口罩，刻意低調，難以辨識容貌；據了解，全案不排除仍有其他警界高層涉入，檢調正擴大追查中。

鍾文智涉炒作TDR（台灣存託憑證）不法獲利逾4.7億元，因違反證交法高買低賣證券等罪，一審遭重判18年徒刑；二審高院酌減改判17年6月，案件上訴最高法院後，於2025年3月12日判決定讞，累計應執行30年5月徒刑。不過，鍾卻在發監前夕潛逃中國，檢調深入追查後，懷疑有執法人員涉嫌包庇、洩漏偵查情資，甚至協助掌握辦案動向。

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鍾文智潛逃後餘波盪漾，司法、警界接連展開清查與懲處。高等法院已有2名法官因查有違失，分別遭彈劾及書面警告；台北市南港、信義分局也有4名官警涉洩密、包庇，其中2人已遭羈押禁見。北檢今天第三度出手，再以被告身分約談案發時任職於大安分局和平東路派出所的林、徐2名員警；據悉，2人涉案時間均在2018年間。

檢方複訊後，依違反個人資料保護法及洩漏國防以外秘密等罪，諭知徐毓廷10萬元交保，並限制住居、出境及出海。至於同案遭約談的林劼緯，目前仍在接受複訊，檢調正持續釐清其在鍾文智潛逃案中所扮演的角色及涉案程度。

棄保潛逃「鮑魚大亨」鍾文智的母親晚間10時許以證人身分到案。（記者劉詠韻攝）

大安分局瑞安街派出所巡佐徐毓廷複訊後10萬交保。（記者劉詠韻攝）

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