北士科用電 蔣萬安：輝達總部完工前蓋好臨時變電所

民進黨籍台北市議員許淑華質詢市長蔣萬安；右為議員李建昌。（記者田裕華攝）

針對北士科用電，台北市議員許淑華今（26日）於市政總質詢詢問市長蔣萬安，台北市到底準備好了沒？並以延宕超過20年才動工的松湖變電所為例，示警避免再度發生，攸關北士科用電需求，必須正式能源基礎建設問題。對此，蔣萬說，公共運輸處明（27日）與台電將再開會討論，一定會在輝達總部完工前蓋好臨時變電所。

輝達執行長黃仁勳近日表示，「台灣的製造業成長強勁，我們需要更多能源」、「沒有能源就沒有經濟成長」。對此，許淑華詢問北士科變電所設置進度；蔣萬安表示，已盤點北士科接下來的用電需求，短期先由仙渡變電所供電，後續一定會在輝達總部完工前，蓋好臨時變電所，本週將與台電再次開會確定相關方案。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，台電去年提出文林變電所的方案後，一直密切討論，並且逐漸收斂，根據台電提供的期程，（臨時變電所）保守估計廿個月、兩年內可以蓋好。永久變電所的部分，市府希望可以朝地下化發展，台電也願意評估，等台電回覆，就可以推進。

許淑華強調，能源基礎建設不只是台灣的問題，全球都有，各國都要積極處理，希望蔣萬安親自跟行政院共同討論，接下來該如何把基礎建設做好，地方與中央合作，而非各說各話上演口水戰。黃仁勳已經提出警示，希望蔣也能虛心接受。

蔣萬安補充，都有在跟行政院溝通，台電也和市府討論非常久，相信很快、定案後就能啟動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法