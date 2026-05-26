串聯北北桃！捷運三鶯延伸八德線 經費通過6月招標

捷運三鶯延伸桃園八德線工程經費獲中央審議通過，圖為三鶯延伸桃園八德線LB12a車站模擬圖。（圖由捷運局提供）

串聯新北市三鶯線與桃園綠線的捷運三鶯延伸桃園八德線，今（26）日通過行政院公共工程委員會經費審議，為確保2034年如期完工，分為高架段細部設計作業標、全線機電系統標及地下段土建統包標，新北市捷運局先啟動「高架段細部設計」招標案，今天開標，將接續辦理評選；另全線機電標及地下段土建統包標皆已完成公開閱覽，預計6月上網招標。

新北市捷運局長李政安說明，捷運三鶯延伸桃園八德線全路段位於桃園市八德區內，全長約4.03公里，共設置2座高架車站，1座地下車站，其中高架段長度約2.59公里，地下段約1.45公里，起始點從新北捷運三鶯線LB12鶯桃福德站預留的尾軌往西延伸，設置端點站 LB14 車站，並與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，延伸桃園八德線。

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三鶯延伸桃園八德線完工後，三鶯線將連接台北捷運板南線、桃園捷運綠線、台鐵，串接桃園八德及新北三峽、鶯歌，形成就業、就學及遊憩的共同生活圈，可望帶動周邊都市發展，利用雙捷運交會的優勢，串聯車站與周邊重要節點，提升居民生活與商業服務機能，打造地區性消費與活動中心，強化北桃捷運路網串聯效益。

李政安表示，基於風險及成本考量，延伸桃園八德線採分段招標方式推動興建，其中地下段工程屬要徑，採用統包方式招標以縮短時程，至於高架段將於細部設計完成後，啟動工程招標興建。

捷運局於2025年8月行政院核定綜合規劃報告後，立即採同步作業，將土建標及機電系統標招標文件上網公開閱覽，已參照回饋意見修正招標文件，預計6月上網招標，確保機電系統與三鶯線一致性，達成捷運三鶯延伸線全線「一車到底」的目標。

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