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    首頁 > 臺北市

    捷運三鶯線延伸八德經費審議通過 桃市府:2034年通車

    2026/05/26 17:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    捷運三鶯線延伸八德，八德端點站為LB14站，並與桃園捷運綠線G04大湳站共構，圖為共用出入口模擬圖。（捷工局提供）

    捷運三鶯線延伸八德，八德端點站為LB14站，並與桃園捷運綠線G04大湳站共構，圖為共用出入口模擬圖。（捷工局提供）

    捷運三鶯線延伸桃園八德，基本設計工程經費於今（26日）獲行政院公共工程委員會審議通過，核定總經費160.57億元，邁入工程招標與實質推動的新里程碑，桃市府表示，將與新北市政府緊密合作，全力趕辦後續工程，目標於2034年完工通車。

    捷運工程局表示，捷運三鶯線延伸八德由桃市府委託新北市政府代辦，綜合規劃報告於2025年8月獲行政院核定，為加速整體計畫推動，桃市府全力協助新北市政府進行基本設計檢討。

    捷工局長劉慶豐表示，市府團隊自綜合規劃階段即全力投入，除主動提供桃園捷運綠線鑽探資料與潛盾施工經驗供設計參考，更針對關鍵工程介面，協助研議剩餘土石方收容場所、電塔遷移路徑、施工道路用地取得，以及車站水電環控管線預埋與必要結構預先施做，透過緊密的跨局處與跨市協作，確保工程設計與後續施工無縫接軌。

    劉慶豐表示，隨著經費審議順利通過，新北市政府捷運工程局已同步啟動各項標案，其中，高架段細部設計已於今日辦理開標，全線機電系統標及地下段土建統包標也完成公開閱覽，預計於6月全面上網招標。

    捷工局表示，捷運三鶯線延伸八德，全線座落於桃園市八德區，全長約4.03公里，將設置2座高架車站與1座地下車站，路線起於新北捷運三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌，延伸至端點站LB14站，並與桃園捷運綠線G04大湳站共構，完工後民眾可藉由站內轉乘，由八德前往新北鶯歌，相較現行公車轉乘火車，車程可大幅縮短約20分鐘。

    劉慶豐表示，捷運三鶯線延伸八德為串聯桃園「3心6線」與新北「3環6線」關鍵要角，透過延伸線，桃園市民可直接對接新北三鶯線直達板橋、土城，新北市民也能藉此轉乘桃園綠線，便捷前往桃園機場、青埔高鐵站或中壢市區，未來三鶯線將串接台北捷運板南線、桃園捷運綠線及台鐵，形成涵蓋就業、就學及遊憩的共同生活圈。

    捷運三鶯線延伸八德全長約4.03公里，起於新北捷運三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌，延伸至端點站LB14站，並與桃園捷運綠線G04大湳站共構。（捷工局提供）

    捷運三鶯線延伸八德全長約4.03公里，起於新北捷運三鶯線LB12鶯桃福德站預留尾軌，延伸至端點站LB14站，並與桃園捷運綠線G04大湳站共構。（捷工局提供）

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