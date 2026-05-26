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    首頁 > 臺北市

    水泥車內湖閃車翻覆 水泥灑滿路交通一度受阻

    2026/05/26 13:53 記者鄭景議／台北報導
    水泥預拌車行經台北市內湖區南京東路6段時，疑似為了閃避車輛導致操控不慎，整輛水泥車當場失控翻覆。（記者鄭景議翻攝）

    水泥預拌車行經台北市內湖區南京東路6段時，疑似為了閃避車輛導致操控不慎，整輛水泥車當場失控翻覆。（記者鄭景議翻攝）

    62歲劉姓男子今日上午駕駛水泥預拌車行經台北市內湖區南京東路6段時，疑似為了閃避車輛導致操控不慎，整輛水泥車當場失控翻覆。事故造成該路段交通一度受阻，劉男四肢受有擦挫傷，救護人員獲報趕抵現場，火速將他送醫救治，所幸送醫時意識清楚、沒有生命危險。內湖分局警方隨即啟動交通快打並進行管制，詳細肇事原因仍有待釐清。

    內湖分局表示，今日上午10時8分許接獲民眾報案，指稱南京東路6段與南京東路6段368巷口發生大車翻覆事故。員警與救護人員迅速抵達，發現一輛水泥預拌車橫躺在路中央。警方初步調查，劉男當時正沿著南京東路6段東往西方向行駛，不料在行經該路口時，疑因閃避其他車輛，慌亂中操控不當，導致整輛大車失控翻覆。由於劉男已送醫，酒精呼氣測試值仍有待進一步檢測釐清。

    這起意外造成南京東路6段往西方向車流回堵，內湖分局獲報後，立即啟動交通快打機制並實施交通管制，引導車流並協助車輛後續排除，迅速恢復路面清潔與交通順暢。

    內湖分局呼籲，駕駛人行經路口時應減速慢行，大型車輛因車體較重、重心高，煞車所需之距離較長，若遇突發狀況切勿急打方向盤，以維護道路行車安全。

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