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    首頁 > 臺北市

    抓走228公園「鱷魚火箭」 台北市公園處：2釣客各罰3600元

    2026/05/26 13:12 記者何玉華／台北報導
    成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

    成功大學釣魚社臉書PO出照片、影片，2名男子將台北市228和平紀念公園的吉祥物「鱷雀鱔」抓走吃掉。（圖擷自成大釣魚社臉書社團）

    成功大學釣魚社臉書貼出2名年輕人將台北市228和平紀念公園的吉祥物、暱稱為「鱷魚火箭」的「鱷雀鱔」抓走吃掉，引發全網震怒，雖然文章已經刪除，當事人也緊急發表聲明致歉，但仍擋不住網友的怒火，台北市公園處今（26）早表示，接到一通自稱當事人的民眾打電話來致歉，將依法對2名行為人各裁罰3600元。

    成大釣魚社臉書之前貼出2名男子抓走已在228公園水池內生活20多年的鱷雀鱔，還稱鱷雀鱔是外來物種，是為了幫原生物種、生態平衡盡一份心力，「多吃外來種，一口一份愛」，同時附上將魚送到熱炒店殘忍宰殺的影片，引發民眾怒火。

    社團緊急刪文並發出道歉聲明，指釣魚及發文者為校外人士姜男及校友陳男，2人現皆非社團成員，且在未經同意與審核的情況下，擅自使用社團臉書帳號發布文章，社團為管理不當致歉。

    公園處表示，今早接獲一通「自首」認錯電話，將依臺北市公園管理自治條例第11條，除市政府公告指定地點，不得在公園水在水池或湖泊內游泳、沐浴、洗滌、網魚、釣魚、銼魚、划船、操作遙控設施、其他遊具或其他污染毒害水質或傷害動植物之行為，依第16條裁罰3600元，將依所提供的個人資料裁處。

    公園處也說明，鱷雀鱔是外來種，存在已久，2、30年前較無移除外來種觀念，近年觀念改變，陸續推動移除外來種工作，如內湖區的大湖、碧湖公園。而鱷雀鱔居處的228水池屬人工池塘，為封閉水域，也沒有大量繁殖的情形，且池內尚有其他魚種，之前觀察評估沒有擴散影響生態之虞。

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