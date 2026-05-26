什麼是「外框」？名嘴發問網歪樓「白嫖黨」：什麼錢都貪

民眾黨中央委員林昭印。（資料照）

民眾黨醜聞連環爆，除了因選舉提名風波掀「退黨潮」，現任中央委員林昭印被揭，曾上酒店「外框」小姐出場卻賴帳。消息傳開後，「外框」一詞隨之爆紅，媒體人張益贍今（26）日在社群平台發問什麼是「外框」？結果引發網友歪樓回應。另有網友湧入林昭印的臉書留言狠酸「林八千」。

鏡週刊報導，時任民眾黨中央委員的咼昇華透露，3年前他作東邀地方黨部成員聚餐後續攤赴酒店，參與者包括時任桃園黨部正副主委的林昭印、黃成峻等人。不過，他午夜離場後，卻從酒店幹部得知，林當夜「框小姐出場」，還把「外框檯」費用8000元算在他身上，最終拖欠10月才還清。

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張益贍在臉書貼上林昭印的對話紀錄並發文：「什麼是『外框八千』呀？」網友對此討論熱烈，有人解釋：「外框就是帶小姐出場的意思」，更多留言稱「吃相難看，連做這檔事也想賴帳！」「才8000也能欠10個月？……什麼錢都貪！」「白吃白喝白拿白嫖，這堂口厲害了」。

在林昭印的臉書貼文下，則出現網友留言：「哥喝酒框小姐要給錢啊」「8000也付不出來？」「連這種錢都敢欠，是要出來選什麼市議員」。

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