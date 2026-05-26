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    首頁 > 臺北市

    奇！婦人騎腳踏車悠然穿梭萬華車站月台 巡站人員未發現與制止

    2026/05/26 10:33 記者劉慶侯／台北報導
    婦人騎著腳踏車違規騎行在萬華車站月台內。（記者劉慶侯翻攝）

    婦人騎著腳踏車違規騎行在萬華車站月台內。（記者劉慶侯翻攝）

    台鐵萬華車站昨日晚間發生有名婦人騎著腳踏車，悠然自得的穿梭於第2A月台第6車附近。由於對方行為己嚴重影響安全，鐵警局將循線追查對方身份，並依鐵路法函移鐵道局裁處。

    由於對方違規騎行在月台的行為明顯觸法，但她的神情和態度又顯得特別自在，而月台巡站人員居然也沒有發現和制止，立即引網友議論。

    鐵警局台北分局表示，昨日晚間約8時35分左右，有位穿著紅色短袖運動衫的婦人，突然騎著自用腳踏車，出現在台鐵萬華車站2A月台第6車附近，被過往的旅客發現，拍攝下身影張貼在網路。

    鐵路警察局台北分局表示，台鐵迄今未接獲相關報案。但經警方調閱監視器畫面，這位婦人騎乘自行車進入萬華車站月台屬實，調查後將依違反鐵路法第71條第1項第4款函移交通部鐵道局裁處。

    警方表示，根據鐵路法第71條第1項第4款，不按規定處所出入車站或上下車，不聽勸阻，將可處新台幣1千5百元以上7千5百元以下罰鍰。

    台北分局呼籲民眾，不得於站、車及鐵路區域內騎乘交通工具，以免影響公共安全並受罰。

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