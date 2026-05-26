不用鱷魚的眼淚形容金溥聰為馬哽咽 李德維：但真正要哽咽的是馬家人

馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維。（資料照）

馬辦家變越演越烈，前國安會秘書長金溥聰昨天召開記者會，談及前總統馬英九時一度哽咽。馬英九基金會董事、三人調查小組發言人李德維今受訪表示，他不要用「鱷魚的眼淚」來形容，但真正要哽咽的應該是馬家人，其他人的哽咽都是片面、沒意義的。

馬英九日前指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，金溥聰昨偕同馬英九基金會執行長戴遐齡、顧問廖繼斌、律師和會計師共同召開記者會。

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李德維表示，這種片面的哽咽對於事實和所謂的財務紀律是沒有意義的，「我覺得真正要哽咽的應該是馬家人」，而其他人，他不要用鱷魚的眼淚來形容，但他認為其他人的哽咽都是一時的，都是片面的，都是完全沒有特別意義。馬英久最後要還是要回歸家庭，這裡面是太太、女兒和姊姊，所以其他人再怎麼哽咽都不重要。

被問到是否會擔心司法介入被綠營拿來政治操作？李德維坦言，當然憂心一般基金會的事務拿來被操作，從前民眾黨主席柯文哲等例子都有看到，但三人調查小組能做的有限。現在三人小組的意見就是一切等法院的裁定出爐，大家再來做下一步的動作。當然基金會要做什麼事，那不是他和三人小組可以控制的。

對於蕭旭岑收台商錢照片的部份，媒體詢問，馬英九基金會沒有提供收款帳冊，有沒有可能是有收「紅錢」的部分？李德為表示，錢是新台幣，所以他並不做任何的臆測跟想法，但包含那張照片所顯示出來的，那位北部一位蠻成功的台商。所以在這部分裡，他並不去預測紅錢或綠錢或白錢，他覺得沒有意義，重點是確實有台商的捐款，這才重點。

被問及現在有跟馬家人有最新的聯繫或後續相關的互動嗎？李德維說，倒沒有，「這件事我對馬家人來講也非常的痛」，與其一直要他們去介入這些事，也並不是那麼需要。但三人小組的確在先前的時候，的確兩位資深的前輩（指薛香川、尹啟銘）跟馬家都有深厚多年的情誼，所以有相關的聯絡。所以為什麼馬以南在聲明裡特別提到希望董事會能夠好好的來處理相關的問題，就是另外一種程度的期許。而他覺得也還是要還給馬家人一個隱私和空間。

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