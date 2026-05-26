勉勵社會勞動人回饋社會修補過去 士林檢察長視導肯定

士林地檢署檢察長王以文前往「北投區清潔隊光明分隊」視導社會勞動執行情形。（記者吳昇儒翻攝）

為瞭解社會勞動執行現況並慰勉社會勞動人辛勞，士林地檢署檢察長王以文昨日特別前往「北投區清潔隊光明分隊」視導社會勞動執行情形。王以文看到揮汗施作的社會勞動人，除了肯定社會勞動制度美意外，也勉勵社會勞動人透過實際施作，回饋社會並以行動來修補過去，肯定他們的表現。

北投地區的溫泉里及八仙里先前水患不斷，長期深受淹水之苦，每逢下雨必淹水，屬市府列管重點災區，2016年起士林地檢署總共挹注497名社會勞動人力，透過清淤等方式，逐漸清除排水障礙。

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檢察長王以文表示，易服社會勞動制度締造三贏，對社會勞動人而言，透過無償提供勞務，讓他們維持家計，正常工作，持續與社會接軌；對社會而言，透過勞務提供，彌補犯罪造成的損害，創造社會產值；對國家而言，避免監獄擁擠，達到刑罰與教育的目的。

據統計，士林地檢署於2025年間共執行654名社會勞動人，累計履行完成12萬6676小時，這龐大的勞動量能，為社區帶來正向的力量。

其中一名社會勞動人阿祥（化名） 原本脾氣暴躁，與家人不睦，加上工作不順，整天藉酒澆愁，到北投區清潔隊光明分隊履行社會勞動後，由於作息正常及每天耗費大量體力於清淤，長期困擾的腳傷竟不藥而癒，在陳班長持續鼓勵下，不但戒酒，也找到正職，重新回到社會的正軌，家人對督導班長陳國隆的感激不言而喻。

檢察長王以文指出，社會勞動的核心價值是給予犯錯的人，有自新的機會，同時特別提醒在場的社會勞動人，115年地方公職人員選舉將於2026年11月28日舉行，唯有拒絕賄選，才能共同守護民主制度。

士林地檢署檢察長王以文前往「北投區清潔隊光明分隊」視導社會勞動執行情形。（記者吳昇儒翻攝）

士林地檢署檢察長王以文前往視導時也不忘宣導反賄選。（記者吳昇儒翻攝）

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