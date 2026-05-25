簡舒培揚言密室逃脫案送監察院 北市府批恐嚇市府同仁

台北市政府副發言人魏汶萱表示，若照市議員簡舒培的邏輯，是不是應該也要彈劾內政部？（台北市政府提供）

台北市密室逃脫業者員工因角色扮演鬧出人命，台北市議員簡舒培今（25）在議會指出，內政部消防署早於2017年2月8日頒布《互動情境體驗場所安全指導綱領》，但市府相關單位從未依照綱領去檢查，她將把相關資料送監察院要求彈劾台北市政府，「若有依綱領做，這個員工的生命不會喪生」。台北市政府副發言人魏汶萱表示，若照簡舒培的邏輯，是不是應該也要彈劾內政部？

簡舒培昨在議會工務部門質詢，指內政部2017年頒布的《互動情境體驗場所安全指導綱領》，針對消費者還有闖關的場所，包含消費者、在此場域工作的人員都應該被綱領所保護，所以是有法跟指導綱領的，質疑市府相關局處有沒有執行？要求相關單位說明。

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建管處表示「負責的部分沒有」。消防局表示，密室逃脫沒有明確的列管對象，目前沒有檢查過，但類似營業場所有列管的，會用遊藝場所相關辦法進行；並表示有列管11家情境實境場所，曾將這些場所列成清冊函文給消防署，詢問是否有統一的類別場所來列管對象，消防署沒有明確回應，後來這些列管的場所有些已經停業。簡舒培不滿「又推中央」，表示將把資料送監察院要求彈劾台北市政府，「若有依綱領做，這個員工的生命不會喪生。」

魏汶萱表示，簡舒培在議場咆哮公務員已非第一次，但這次面對人命憾事，為護航當時的行政院長賴清德與內政部長徐國勇，扭曲事實、恐嚇市府公務同仁，真的是超超超超級扯。若照簡舒培的邏輯，那是不是應該要彈劾內政部？她說，同仁在案發後第一天就到場勞檢停業、重罰，第一個週末發動跨局處全市普查，並率先全國訂定「臺北市沉浸式內容體驗產業安全指引」等具體措施。

魏汶萱強調，這次事件令人遺憾之處，在於過去政府法規從未明確規範「單人作業」風險。反觀北市府訂定的「臺北市沉浸式內容體驗產業安全指引」，已具體明定禁止「無專人監看或陪同的單人作業」等情形。中央所謂的「安全綱領」，有哪一個部分有明確規範、能夠真正預防這類問題發生？ 連最關鍵的風險情境都沒有具體納入規範，現在卻反過來將責任全推給第一線基層同仁，公平嗎？

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