從害怕開口到主動對話！英語互動課程提升偏鄉學童自信

致理科大講座教授陳超明投入提升英語教學多年，帶領中小學老師以自然拼讀與互動式課程，提升偏鄉學童的英語自信。（陳超明提供）

「我會拼音，自己就會唸英文單字，英文好像沒那麼難了！」高雄市一名國小學生分享學英文的改變。教育部國教署副署長許麗娟今（25）日出席高雄市於大寮區山頂國小舉辦的「英語能力提升與EMI雙語教育成果交流會」，參與的偏鄉與非都會地區的學校長達12年投入英語教育，讓英語逐漸從考試科目，變成孩子真正能開口使用的溝通工具。

許麗娟表示，教育部近年持續推動英語與雙語教育，並調整計畫方向，希望減少行政負擔，讓教師把更多心力放回課室教學，同時增加學生「聽與說」的機會，讓孩子建立使用英語的自信。

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投入計畫多年的致理科技大學講座教授陳超明表示，英語提升計畫強調「做中學」與能力導向，而非趕進度，學生透過自然拼讀、遊戲與分組學習，逐漸建立閱讀與口說能力。

高雄市教育局自102學年度起，陸續在大寮、鳥松、林園、仁武與六龜等地推動英語能力提升計畫，108學年度再加入EMI雙語教育，希望透過更多生活化、互動式教學，改善偏鄉學生英語學習機會落差。

在成果展示課程中，外師帶領學生用英文進行浮力實驗，孩子一邊動手操作，一邊自然用英文互動。現場教師表示，學生從一開始害怕開口，到現在敢主動用英文與外師對話，是最明顯改變。

雙語實驗教育總中心學校山頂國小校長張永仁表示，他過去在六龜龍興國小任職時，就一直希望「把偏鄉孩子帶到國際競爭力中心」，如今在校園裡，孩子看到外國人能自然打招呼、聊天，英語已不只是學科，而是實際溝通能力。

截至114學年度，高雄已有36所偏遠地區國中小參與英語提升計畫，33校參與雙語教育計畫。教育局指出，部分學校甚至在少子化趨勢中逆勢成長，例如忠義國小從每年僅10多名新生，成長到每個年級3班；七賢國小學生數也從400多人增加到700多人。EMI雙語課程則由本國教師與外師協同教學，以學生聽得懂的簡單英文，搭配肢體動作、圖像與影音輔助，降低學生對英語的恐懼感。

教育部國教署副署長許麗娟（左1）出席在高雄市山頂國小舉辦的「英語能力提升與EMI雙語教育成果交流會」。（陳超明提供）

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