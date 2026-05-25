台鐵北車驚傳乘客起糾紛亮刀 鐵警4分鐘火速逮人

警方將彭嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

20歲彭姓男子今天下午搭乘台鐵，列車抵達台北車站後準備下車之際，因為上下車人潮眾多，他與另外一名年長乘客發生推擠。雙方對此都感到不滿，當場爆發口角糾紛，沒想到彭氣不過，居然拿出一把水果刀；年長乘客事後逕自離去，彭也收起水果刀，但這時已經有民眾見狀報警，鐵路警察局員警獲報後火速到場，在目擊民眾指認幫助下，4分鐘後就逮到彭男。

鐵路警察局台北所在今天下午4時40分接獲報案，民眾聲稱台鐵台北車站地下1樓北上月台處有旅客發生糾紛，還有人拿刀。

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員警不敢大意，立刻火速趕往事發地點，員警到場時雖然持刀者已經不在現場，但有目擊民眾告訴警方持刀者的去向，員警立刻根據民眾所說的外貌衣著特徵，循線在車站內逮到持刀的彭姓男子，並查扣他持有的水果刀。

警方查出，原來當時彭男搭車到北車後要下車，當時月台上下車人潮眾多，他與另一名年長乘客發生推擠，雙方氣得當場爆發口角；彭疑似氣不過，居然拿出一把長約12公分的水果刀。

警方說，彭雖然有拿出水果刀，但並沒有揮舞，他見到對方離去後也立刻收起水果刀。不過，他的行為已經觸法，警方最終將他逮捕，並依恐嚇公眾現行犯移送檢方偵辦。

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