直言金溥聰是「外人」 李德維：馬英九健康攸關蕭王貪污認定

馬英九基金會風波持續延燒，三人小組成員、前國民黨立委李德維25日出面接受媒體訪問。（記者羅沛德攝）

前國安會秘書長金溥聰今日上午指出，主掌經費運用的馬英九基金會前執行長王光慈深受前總統馬英九信任，因而獲得完全管理授權；但馬英九失智與否的爭論，反成她與蕭旭岑違反財政紀律與否的關鍵點。對此，李德維下午回應，無論是年終獎金還是其他款項，馬健不健康、有沒有確實授權，與蕭王兩人貪污與否的認定確實有關聯。

金溥聰今（25日）早上與馬英九基金會顧問廖繼斌等人召開記者會，對外說明基金會前執行長蕭旭岑、王光慈等人財政紀律相關事證；而該案調查小組成員李德維下午公開回應相關指控。

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針對馬個人經費疑遭私吞，但蕭王2人多次以「他忘了」唬弄一事，李德維說，「假如馬授權了，而他忘記了，那不是很可怕嗎？對不對？」重申健康跟貪污、財務紀律有關。

關於馬英九太太周美青、胞姊馬以南聲請「輔助宣告」一事，李德維認為馬終究要回歸家庭，「真正能夠照顧他的，只有他的太太、他的女兒、他的姊姊們，其他人都是外人。」更直言沒有任何家人願意將他的健康公諸於世，甚或交由法院裁定；他呼籲從事政治甚至任何工作，還是要有一點人性。被問及是否認為金假借主持公道利用馬？他僅稱「不做惡意猜測」。

李德維表示，基金會不甩調查小組先凍結爭議人事的建議，「董事會照開啊」，暗諷現在執意要開會鬥爭、不顧法律風險的人，正是金溥聰陣營。

另對於馬英九宣稱沒看過周美青聲明，李德維説，他目前為止並沒有接到相關訊息，後續當然是尊重馬家人。他指出，基金會顧問廖繼彬今天給他很多指教，關於誰是董事、誰是董事長，「其實我並沒有那麼大的權力可以決定」，希望各界靜待法院最後裁定，結果出爐後再做下一步。

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