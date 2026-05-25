翁曉玲酸出國辦「黨務」 國安會搬馬政府打臉：事涉敏感從不公開

國民黨立委翁曉玲質疑國家安全會議長年未提報公務出國報告，規避立法院與社會監督，是否涉及黨務而非公務。（資料照）

針對國民黨立委翁曉玲質疑國家安全會議長年未提報公務出國報告，規避立法院與社會監督，令人懷疑是否涉及黨務而非公務。國安會今回應，國安相關出國計畫涉及國防、外交等敏感內容，不公開不是單一政黨執政才有的做法，從2008年馬執政起就依循此原則辦理，相關說法與事實不符，更有失公允。

翁曉玲質疑，總統府及國安會部分預算項目長年執行率偏低，卻年年持續編列高額經費，質疑涉及「浮編」、「超編」，甚至可能成為機關藏錢、流用勻支的手法；而且政府長年未提報公務出國報告，規避監督，若涉及機密就應改列機密預算，否則反而讓人懷疑「出國開會不是為公務，而是黨務」。

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國安會今天發布新聞稿強調，國安會編列預算均依法且循例辦理，絕無規避監督。有關部分立委質疑國安會出國報告未公開、預算編列等情形，誠如國安會 日前在立法院的說明，所有預算編列皆符合法規且循例辦理，絕無所謂規避監督問題。

針對出國報告未公開一事，國安會說明，國安相關出國計畫多涉及國防、外交及國際情勢等敏感內容，若被公開，恐影響國家利益及對外合作。此並非單一政黨執政時期始有之作法，包含2008年至2016年間亦均依循相同原則辦理，主要考量均在於維護國家安全及外交彈性，並非規避監督。

國安會強調，國安會依法採取多年來一貫作法，如今卻被質疑「出國開會不是為公務，而是為黨務」，此類說法不僅與事實不符，更有失公允，國安會對此感到遺憾。

對於經費流用質疑，國安會也說明，預算均依「預算法」第63條及2014年主計總處訂定之「預算法第63條但書規定之執行原則」辦理，立法院如授權機關科目自行調整，即得依法及依實際需求辦理支用。此為各機關長年通案作法，並無所謂規避監督或不熟悉規定情形。

國安會重申，涉及出國報告及經費流用事宜，均行之多年，非近期新增或特殊處理，感謝朝野立委歷年來正視國安工作為攸關國家整體利益，超越政黨之別，亦盼各委員支持本會議提出之本年度預算，以持續精進國安會運作，提升整體戰略應處能力，維護國家安全及民主自由。

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