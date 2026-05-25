蕭旭岑稱在基金會不管錢 金溥聰秀「蕭手捧現金」照

金溥聰今表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但他們從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商韓螢煥捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。（記者王藝菘攝）

前總統馬英九指控馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈破壞財政紀律一事，基金會今日上午舉行記者會，馬英九委託人、前國安會秘書長金溥聰表示，蕭旭岑稱他在基金會不管錢，但他們從王光慈電腦硬碟取得的照片顯示，蕭旭岑親手收受台商韓螢煥（廈門台協會長）捐款，但在基金會帳戶未找到類似金額的入帳資料。

蕭旭岑、韓螢煥手捧現金照 金溥聰：從王光慈電腦硬碟取得

金溥聰指出，這張2023年10月蕭旭岑、韓螢煥手捧現金的照片，他不知道蕭旭岑要怎麼解釋。另外，王光慈曾兩度拿現金120萬元請同仁代管，稱是蕭旭岑交給該同仁的，但同仁擔心資金來源不明、害怕出事，所以當場拍照存證，後來該同仁請辭，王光慈也火速將錢拿回。

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金溥聰：王光慈曾兩度拿現金120萬元請同仁代管

金溥聰表示，基金會今年2月10日舉辦尾牙，但馬英九事前不知情，王光慈上午私下發放年終獎金146萬，還有不知總額的績效獎金，只知道其中一人拿14萬。這是基金會第一次改用現金，根據基金會統計，這筆總額大約170到210萬，但沒有入帳，王光慈的行為已經涉嫌違反財政紀律。

金溥聰還說，受託保管的同仁證實，還給王光慈的都是舊鈔，但王光慈拿給他的離職金、年終獎金30萬是新鈔，加上發放170萬，數額超過保管的120萬，有無其他來源不明的金額不知道。

金：基金會年支出1020萬 蕭、王兩人領薪近500萬

金溥聰更指，基金會大小章都是王光慈在掌管，同時兼出納會計，嚴重違反內控，薪資數額由王光慈決定，馬總統因為信任沒有過問，基金會每年的支出加總是1020萬，蕭、王兩人就佔近500萬元，一個非營利的基金會，兩人領這麼多薪水，外界自有公評，馬英九是沒有支領一毛錢，只有領國家給的退休俸5萬多元。

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